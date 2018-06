Trump reagoi Robert De Niron gaalapuheisiin – "Saanut liian monta iskua päähän"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut Twitterissä näyttelijä Robert De Niroa. Trumpin mukaan De Niron älykkyysosamäärä on alhainen ja näyttelijä on saanut liian monta iskua päähänsä oikeilta nyrkkeilijöiltä elokuvissa.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN, jonka mukaan Trump julkaisi De Niroa -koskevat tviittinsä lentäessään Singaporesta takaisin Yhdysvaltoihin.

Pitkän linjan näyttelijä De Niro haistatti Trumpille pitkät New Yorkissa sunnuntaina järjestetyssä teatterialan Tony-gaalassa. Bruce Springsteenin gaalassa esitelleen De Niron sanomisia jouduttiin sensuroimaan.

Oscar-palkittu De Niro on myös aiemmin hyökännyt sanallisesti Trumpia kohtaan, kertoo ABC News. De Niro kritisoi Trumpia muun muassa toisessa gaalassa tammikuussa esitelleensä tuolloin näyttelijä Meryl Streepin. Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa demokraattien Hillary Clintonia tukenut De Niro julkaisi ennen vaaleja myös videon, jolla hän kritisoi Trumpia.