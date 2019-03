Trump ryöpytti taas Muellerin Venäjä-tutkintaa – "Odotamme raporttia ihmisiltä, joita ei ole valittu vaaleilla"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kritisoinut värikkäin sanankääntein erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa.

CNN:n ja Washington Postin mukaan Trump ryöpytti Muelleria ja monia poliittisia vastustajiaan tyypillisen rönsyilevässä kaksituntisessa puheessaan konservatiivien CPAC-konferenssissa National Harborissa Marylandissä. Presidentti muun muassa totesi, että Muelleria tai tämän nimittänyttä apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinia ei koskaan ole valittu vaaleilla mihinkään julkiseen virkaan.

– Robert Muelleria ei ole koskaan äänestetty, eikä myöskään sitä henkilöä joka nimitti hänet, Trump sanoi.

Trump vaikuttaa edelleen olevan katkera siitä, että entinen oikeusministeri Jeff Sessions jääväsi aikanaan itsensä Venäjän vaalivaikuttamiseen liittyvistä tutkinnoista. Tämän takia Sessions ei voinut valvoa Muellerin tutkintaa, vaan rooli lankesi apulaisoikeusministeri Rosensteinille.

– Oikeusministeri sanoi, että 'minä aion jäävätä itseni', Trump sanoi matkien pilkalliseen tyyliin alabamalaisen Sessionsin etelän aksenttia.

– Sanoin, että miksi ihmeessä hän ei kertonut sitä minulle ennen kuin nimitin hänet. Miten voit jäävätä itsesi?

Trump antoi Sessionsille potkut viime marraskuussa. Miesten suhteet olivat olleet vaikeat jo pitkään.

"13 vihaista demokraattia"

Entinen FBI-pomo Mueller on tutkinut jo yli puolentoista vuoden ajan Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksiä. Tutkinnan loppuraportin odotetaan valmistuvan lähiaikoina.

– Odotamme siis nyt loppuraporttia, ja sitten saamme tietää, kenen kanssa olemme tekemisissä. Odotamme raporttia ihmisiltä, joita ei ole valittu vaaleilla, Trump manasi.

– Sitä valitsee vääriä ihmisiä joihinkin virkoihin ja he jättävät sinne pitkäksi aikaa ihmisiä joiden ei pitäisi olla siellä, ja yhtäkkiä he yrittävät kaataa sinut jonkin hevonpaskan perusteella.

Hän myös sanoi, että Muellerin tiimissä on "13 vihaisinta demokraattia maamme historiassa." Todellisuudessa vain osa tiimin jäsenistä on tunnettuja demokraattien kannattajia, suurin osa on pitkäaikaisia oikeusministeriön työntekijöitä.

Trump muisteli myös potkujen antamista FBI:n johtajalle James Comeylle toukokuussa 2017 ja sanoi tämän olleen "paha, paha, kaveri." Presidentin mukaan hän yllättyi Comeyn potkujen aiheuttamasta kritiikistä.

– Annoin potkut pahalle poliisille, annoin potkut likaiselle poliisille, ja yhtäkkiä demokraatit ihmettelevät, että miten hän kehtaa tehdä noin.

Trump erotti Comeyn virallisesti Sessionsin ja Rosensteinin suosituksesta, mutta sanoi myöhemmin tehneensä päätöksen itse ja antoi ymmärtää sen johtuneen FBI:n Venäjä-tutkimuksista. Pian Comeyn potkujen jälkeen Rosenstein nimitti Muellerin johtamaan Venäjä-tutkintaa.