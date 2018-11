Trump saattaa perua Putin-tapaamisensa Kertshinsalmen tapahtumien vuoksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän saattaa perua viikonlopulle kaavaillun tapaamisensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Syynä tähän on Venäjän sotilaallinen toiminta Ukrainaa vastaan.

Trump sanoi Washington Postin haastattelussa haluavansa odottaa kansallisen turvallisuuden ryhmänsä raporttia Kertshinsalmen tapahtumista ennen kuin tekee päätöksen Putinin tapaamisesta.

– Se on hyvin ratkaiseva. Ehkä en tapaa häntä. Ehkä en edes tapaa häntä. En pidä tuosta aggressiosta, en halua yhtään tuota aggressiota, Trump sanoi.

Trumpin ja Putinin on tarkoitus tavata viikonloppuna Buenos Airesissa Argentiinassa pidettävän G20-huippukokouksen yhteydessä.

Venäjä otti sunnuntaina Kertshinsalmessa Krimin niemimaan edustalla haltuunsa kolme Ukrainan laivaston alusta ja käytti valtauksen yhteydessä aseita. Yhdysvallat on tuominnut Venäjän aggressiivisen toiminnan.

Presidentti kyseenalaisti taas ilmastonmuutoksen

Trump otti haastattelussa kantaa myös ilmastonmuutokseen. Hän toisti kantansa, jonka mukaan hän ei usko hallintonsa perjantaina julkaisemaa arviota, jossa varoitettiin ilmastonmuutoksen taloudellisista ja muista riskeistä Yhdysvalloille.

– Yksi ongelma on se, että minun kaltaiseni ihmiset, joiden älykkyys on hyvin korkealla tasolla, me emme ole kovin herkkiä uskomaan. Jos katsoo meidän ilmaamme ja meidän vettämme, se on juuri nyt puhtaampaa kuin koskaan, Trump sanoi.

Trump totesi myös, ettei näe todisteita siitä, että ilmastonmuutos olisi ihmisen aiheuttamaa.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaan Trumpilla ei ole aikeita puuttua.

– Muellerin tutkinta on mitä on. Se vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, Trump sanoi.

Hän kieltäytyi vakuuttamasta nimenomaisesti, ettei yrittäisi lopettaa tutkintaa.

– Tätä kysymystä on kysytty minulta melkein kahden vuoden ajan. Ja kuitenkin, siellä hän yhä on. Hänen ei täytyisi olla, mutta hän on, joten minulla ei ole aikomusta tehdä mitään.