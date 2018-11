Trump sanoo Macronin ehdotusta EU-armeijasta "hyvin loukkaavaksi"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotusta EU:n yhteisestä armeijasta "hyvin loukkaavaksi".

Trump tviittasi asiasta saapuessaan Pariisiin ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlallisuuksia varten.

– Ranskan presidentti Macron on juuri ehdottanut, että Euroopan pitäisi rakentaa oma armeijansa suojautuakseen Yhdysvalloilta, Kiinalta ja Venäjältä, Trump tviittasi.

– Hyvin loukkaavaa, mutta ehkäpä Euroopan pitäisin ensin maksaa oma osuutensa Natosta, jota Yhdysvallat rahoittaa suuresti.

Trump on toistuvasti purnannut siitä, että Yhdysvallat joutuu rahoittamaan liian suuren osan sotilasliitto Naton eurooppalaisten jäsenmaiden puolustusmenoista.

Tiiviimmän eurooppalaisen yhteistyön kannattajana tunnettu Macron sanoi tiistaina, että EU tarvitsee Natosta erillisen yhteisen armeijan. Hän näkee esimerkiksi Yhdysvaltain ilmoituksen vetäytyä kylmän sodan aikaisesta ydinsopimuksesta Venäjän kanssa heikentävän Euroopan turvallisuutta.

– Meidän täytyy suojella itseämme Kiinalta, Venäjältä ja jopa Yhdysvalloilta, Macron totesi.

Valtaosa EU-maista kuuluu Natoon, ja yhteinen EU-armeija on varsin epämääräinen käsite. Macronin on tulkittu tarkoittaneen puheellaan EU:n puolustusyhteistyön syventämistä, josta hän on puhunut paljon aiemminkin.

Macron isännöi tänä viikonloppuna Ranskassa 70:tä valtionpäämiestä, jotka kokoontuvat juhlistamaan ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotispäivää.