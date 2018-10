Trump sanoo Yhdysvaltojen kasvattavan ydinasearsenaaliaan "kunnes muut tulevat järkiinsä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen kasvattavan ydinasearsenaaliaan, kunnes muut maat tulevat järkiinsä, kertoo uutiskanava CNN.

Trump uhkaili kilpavarustelulla vain pari päivää sen jälkeen, kun hän kertoi Yhdysvaltain aikovan irtautua keskimatkan ydinohjuksia säätelevästä INF-sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksesta vetäytymisen syynä on, että Venäjä ei noudata sitä. Venäjä torjuu syytökset.

Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton keskusteli maanantaina sopimuksesta Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa ja vietti liki viisi tuntia neuvottelemalla Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteerin Nikolai Patrushevin pakeilla.

Venäjä korosti Boltonille olevansa valmis yhteistyöhön sopimuksen tiimoilta. Samalla Venäjä varoitti, että sopimuksen hylkääminen saattaa koko maailman vaaraan.

Trump toisti maanantaina, että Venäjä ei ole noudattanut vuonna 1987 allekirjoitettua sopimusta. Lisäksi hän sanoi, että lupaus kasvattaa ydinasevarastoa on myös ele Kiinan suuntaan.

– Se on uhka kenelle haluatte. Sisältää Kiinan, sisältää Venäjän ja kenen muun tahansa, joka haluaa pelata sitä peliä. Sitä ei voi tehdä. Sitä peliä ei voi pelata minua vastaan, Trump sanoi.

Presidentti huomautti, että Kiina ei ole sopimuksessa mukana, mutta lisäsi, että sen pitäisi olla.

Vaikka Trump uhkaa käyttää suuria summia Yhdysvaltain ydinasearsenaalin vahvistamiseen, hän toivoo, että lopulta maa palaa aseiden vähentämisen tielle.

– Me jatkamme varustelua, kunnes muut tulevat järkiinsä. Kun he tulevat, me kaikki lopetamme. Emmekä vain lopeta, vaan vähennämme.