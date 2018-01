Trump selittää Lontoon-matkansa perumista: Hieno lähetystö myytiin pikkurahoilla, huono diili

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump selittelee Twitterissä, miksi ei lähdekään Lontooseen vierailulle. Trumpin mukaan syy on se, ettei hän pitänyt edeltäjänsä Barack Obaman hallinnon päätöksestä myydä ehkä parhaimmalla paikalla ollut hieno lähetystö pikkurahoilla. Hänen mukaansa diili oli huono ja uusi lähetystö rakennettiin syrjäiseen paikkaan 1,2 miljardilla dollarilla.

Trumpin hienoksi mainitsema, vuonna 1960 rakennettu lähetystö on suomalaissyntyisen arkkitehdin Eero Saarisen suunnittelema.

BBC tosin huomauttaa, että päätös lähetystön siirrosta tehtiin jo lokakuussa 2008, jolloin presidenttinä oli vielä Obaman edeltäjä, republikaanipuolueen George W. Bush.

Guardian kertoi aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Trump on luopunut aikeistaan vierailla Lontoossa, sillä vierailun ennakoitiin nostattavan joukkomielenosoituksia. Guardianin mukaan Trumpin oli suunniteltu saapuvan Lontooseen ensi kuussa avaamaan Yhdysvaltojen uusi lähetystö.

– He halusivat minun leikkaavan avajaisnauhan – EI! Trump tviittasi.

Trumpin kieltäytymisen jälkeen lähetystön avaa luultavasti Yhdysvaltojen ulkoministeri Rex Tillerson.

Trumpin vierailun oli tarkoitus olla varsinaista valtiovierailua epävirallisempi työvierailu, jonka aikana hänen olisi ollut määrä tavata myös Britannian pääministeri Theresa May.

May kutsui Trumpin valtiovierailulle Britanniaan jo viime vuonna vieraillessaan Washingtonissa. Vierailulle ei kuitenkaan ole sovittu päivämäärää.

Britannian hallitus on pyrkinyt pitämään hyvät välit Trumpiin ja hänen hallintoonsa, sillä kohti EU-eroa suuntaava Britannia tahtoo muun muassa solmia kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Maiden suhde ei värikkäitä ulostuloja harrastavan Trumpin kaudella ole ollut mutkaton. May ja Trump ajautuivat jopa henkilökohtaiseen sanasotaan viime vuoden lopulla, kun May kritisoi Trumpia siitä, että tämä jakoi Twitterissä britannialaisen äärioikeistolaisryhmän Britain Firstin kyseenalaista materiaalia.

Kaikki britit eivät olleet ottamassa Yhdysvaltojen johtajaa avosylin vastaan. Trumpin politiikkaa vastustavat aktivistit ovat aiemmin ilmoittaneet järjestävänsä mielenosoituksia, jos Trump saapuu maahan. Lisäksi joukko parlamenttiedustajia on ilmoittanut aikovansa estää Trumpia puhumasta Britannian parlamentissa.

Britannian pääministerinkanslia kieltäytyi kommentoimasta Guardianille tietoja Trumpin työvierailun perumisesta. Kanslia kertoi ennen Trumpin tviittiä, että Trumpille on esitetty vierailukutsu ja Trump on hyväksynyt sen, mutta päivämäärästä ei ole päätetty.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!