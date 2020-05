Trump teki jälleen Kiinasta koronamaalitaulunsa, syyttää maata maailmanlaajuisesta joukkosurmasta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on koronavirukseen liittyvissä julkituloissaan jälleen hyökännyt Kiinaa vastaan. Presidentti kirjoittaa Twitterissä, että Kiinaa ja sen kyvyttömyyttä on syyttäminen maailmanlaajuisesta joukkosurmasta.

Yhdysvalloissa on maailmassa eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia, yli 93 000. Väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa, että miljoonaa ihmistä kohti on kuollut 283 ihmistä.

Alkuvuodesta Trump vielä vähätteli koronaviruksen vaikuttavuutta ja esitti, että Kiina on pystynyt hillitsemään leviämistä. Viruksen levittyä Yhdysvaltoihin Trumpin retoriikka on vaihtunut Kiinan toistuvaksi syyttelyksi.

– Joku kaheli Kiinassa julkaisi juuri lausunnon, jossa syytetään kaikkia muita paitsi Kiinaa viruksesta, joka on tappanut satojatuhansia ihmisiä. Selittäkää tälle tollolle, että Kiinan kyvyttömyys, eikä mikään muu, aiheutti tämän maailmanlaajuisen joukkosurman! kuului Trumpin viimeisin hyökkäys kokonaisuudessaan.

Trump on myös esittänyt, että virus ei olisikaan lähtöisin Kiinan Wuhanista sijaitsevalta villieläintorilta, vaan samassa miljoonakaupungissa sijaitsevasta laboratoriosta. Todisteita asiasta hän ei ole esittänyt.

Myös WHO Trumpin silmätikkuna

Trump on etsinyt tiuhaan syyllisiä Yhdysvaltojen koronakuolemiin maansa ulkopuolelta. Maailman terveysjärjestö WHO on Kiinan tapaan joutunut Trumpin silmätikuksi.

Presidentin mielestä WHO on "Kiinan sätkynukke", joka ei ole onnistunut tekemään tarpeeksi taistelussa covid-19-taudin leviämistä vastaan. Trump jopa esitti Yhdysvaltojen lopettavan WHO:n rahoituksen, jos se ei ryhdy toiminnassaan oleellisiin parannuksiin 30 päivän kuluessa.

WHO ilmoitti tiistaina myönnytyksenä Yhdysvalloille, että järjestön koronavirustoimet tutkitaan.