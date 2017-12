Trump toivoo tviitissä ilmaston lämpenemistä – "Uudenvuodenaatto saattaa olla kylmin koskaan"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jälleen nostattanut kohun kommentillaan ilmastonmuutoksesta.

Tällä kertaa Trumpin tviittiä innoitti tavallista kylmempi talvisää, joka on viime päivät koetellut Yhdysvaltojen itä- ja keskiosia.

– Idässä uudenvuodenaatto saattaa olla kylmin koskaan. Ehkä tarvitsisimme vähän vanhaa, hyvää ilmaston lämpenemistä, jota vastaan suojautumisesta meidän maamme – mutta eivät muut maat – aikoi maksaa biljoonia dollareita, Trump tviittasi Floridassa sijaitsevasta lomakodistaan käsin.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!