Trump tuomitsee mielenosoittajien pidätykset Iranissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut mielenosoittajien pidätykset Iranissa. Yli 50 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa, joissa on arvosteltu Iranin talouden tilaa.

Trump kehottaa Iranin hallitusta kunnioittamaan kansalaisten oikeuksia, kuten ilmaisunvapautta. Trump tviittasi, että "maailma seuraa" tapahtumia Iranissa. Yhdysvaltain presidentin mukaan mieltään osoittavat iranilaiset ovat saaneet tarpeekseen hallinnon korruptiosta ja Iranin varojen tuhlaamisesta terrorismin rahoittamiseen ulkomailla.