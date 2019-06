Trump uhkaa Irania uusilla pakotteilla, Iran varoittaa ruutitynnyrin sytyttämisestä – kyberhyökkäys jäi toistaiseksi ainoaksi sotatoimeksi

Kiristynyt tilanne Iranin ja Yhdysvaltojen välillä näkyi viikonlopun aikana kiihkeänä sanasotana ja Yhdysvaltojen kyberhyökkäyksenä Iranin sotilastietojärjestelmiin. Presidentti Donald Trump ilmoitti määräävänsä Iranille "merkittäviä" uusi pakotteita heti maanantaina. Iran varoitti vuorostaan Yhdysvaltoja, että "yksikin luoti" sytyttäisi koko Lähi-idän ruutitynnyrin.

Kyberhyökkäys jäi ainakin toistaiseksi ainoaksi sotatoimeksi Irania vastaan, sillä Trump vetäytyi viime hetkellä perinteisistä iskuista, kertoo muun muassa Washington Post lähdetietojensa pohjalta. Iskut olisivat olleet vastaus yhdysvaltalaisen lennokin alasampumiseen. Iranin mukaan lennokki loukkasi sen ilmatilaa, minkä Yhdysvallat taas kiisti.

Lehden lähteiden mukaan kyberhyökkäys kohdistui Iranin rakettien ja ohjusten laukaisua kontrolloiviin järjestelmiin torstaista alkaen. Kaksi lähteistä kertoo, että kyberiskuja suunniteltiin ainakin viikkojen ajan ja puolustusministeriö esitti niiden toteuttamista Omaninlahden tankkeri-iskujen jälkeen. Yhdysvallat on syyttänyt iskuista Irania.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen vastaiskulla olisi ollut suhteettoman kova hinta, koska siinä olisi voinut kuolla 150 ihmistä.

– En koskaan kutsunut Iranin vastaista iskua TAKAISIN, kuten ihmiset ovat virheellisesti raportoineet, minä vain pysäytin sitä jatkumasta tällä kertaa! Trump tviittasi lauantaina.

"Moderni tapa puolustaa asemia"

Valkoisen talon entinen johtava kyberturvallisuusviranomainen Thomas Bossert arvioi, että Yhdysvallat voi kyberiskujen avulla puolustaa asemaansa Hormuzinsalmella, vaikka hyökkäys lisääkin vastaavasti Iranista tulevan kyberiskun uhkaa.

– Yhdysvaltojen armeija on pitkään tiennyt, että voimme upottaa jokaisen Iranin vallankumouskaartin aluksen salmella tarvittaessa vuorokauden kuluessa. Tämä (kyberhyökkäys) on moderni tapa, jolla Yhdysvaltojen merivoimien on puolustettava itseään merellä ja pidettävä kansainväliset laivaväylät vapaana Iranin häirinnästä, Bossert kommentoi Washington Postille.

Trumpin hallinto kehotti viranomaisia olemaan varuillaan Iranista tulevien kyberhyökkäysten varalta.

Trump puhaltaa kylmää ja kuumaa

Uhkailun ohella Trump myös liehitteli Irania ja sanoi medialle haluavansa olla Iranin "paras ystävä", jos maa vain suostuu luopumaan ydinaseohjelmastaan.

– Kun he suostuvat siihen, heidän maastaan tulee rikas. Heistä tulee onnellisia ja minusta heidän paras ystävänsä, Trump maalaili.

Iran on kiistänyt kehittävänsä ydinaseita ja vakuuttaa kehittävänsä ydinteknologiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin. Vuonna 2015 solmittu Iranin ydinsopimus sitouttaa maan rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi talouspakotteiden keventämiselle.

Trump irrotti Yhdysvallat sopimuksesta viime vuonna, ja on sittemmin määrännyt Iranille liudan uusia pakotteita katkaistakseen maan öljynviennin ja rampauttaakseen sen talouden. Muut sopimuksen osapuolet eli Ranska, Saksa, Britannia, Venäjä ja Kiina, ovat yrittäneet pitää sopimusta pystyssä Yhdysvaltojen sooloilusta huolimatta.