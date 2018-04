Trump uhkaa: "Valmistaudu Venäjä, uusia ja 'älykkäitä' ohjuksia ammutaan Syyriaan"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Syyrian hallinnon liittolaista Venäjää siitä, että Yhdysvallat aikoo ampua ohjuksia Syyriaan. Trump kommentoi asiaa tviitissään.

Trump toteaa, että Venäjä on uhannut ampua alas minkä tahansa ohjuksen, joka ammutaan Syyriaan. Hän kehottaa Venäjää varautumaan, koska ohjukset ovat Trumpin mukaan tulossa. Presidentti kuvailee ohjuksia "uusiksi ja älykkäiksi".

Trump lopettaa tviittinsä varoittamalla, että kenenkään ei pidä liittoutua "kaasulla tappavan elukan kanssa, joka surmaa omia kansalaisiaan ja vielä nauttii siitä". Hän on kutsunut "elukaksi" Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!