Trump uhkaa lakkauttaa WHO:n rahoituksen pysyvästi ja paljasti käyttävänsä malarialääkettä koronatartunnan ennalta ehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa lakkauttaa kokonaan rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lta, jollei järjestö ryhdy uudistuksiin.

– Jos WHO ei sitoudu merkittäviin oleellisiin parannuksiin 30 päivän aikana, teen Yhdysvaltain rahoituksen jäädytyksen pysyväksi ja harkitsen jäsenyyttämme järjestössä, Trump sanoo.

Trump on tviitannut kuvan kirjeestä, joka on lähetetty WHO:n pääjohtajalle. Trumpin mukaan kirje selittää itse itsensä. Kirjeessä presidentti luettelee esimerkkejä, jotka hänen mukaansa kertovat WHO:n virheistä pandemian hoidossa, kuten että se julisti pandemian vasta myöhään. Trump ryöpyttää järjestöä jälleen myös siitä, että se on liian läheisissä väleissä Kiinan kanssa.

Trump on pitkin matkaa syyttänyt WHO:ta koronakriisin huonosta hoidosta ja keskeytti järjestön rahoituksen toistaiseksi huhtikuun puolivälissä. Maanantaina presidentti väitti järjestön olevan Kiinan sätkynukke.

WHO ilmoitti aikaisemmin maanantaina käynnistävänsä riippumattoman tutkimuksen järjestön virustoimista. Pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus lupasi, että tutkimus aloitetaan niin pian kuin mahdollista.

Trump itse on toistuvasti vähätellyt koronaviruskriisiä. Viime viikolla hän sanoi, että virus uhkaa vain pientä ihmisjoukkoa.

Yksin Yhdysvalloissa virustartunnan on saanut 1,5 miljoonaa ihmistä. Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on todettu lähes 92 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Se on noin 280 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on päälle 50.

Trumpin koronatestit negatiivisia

Presidentti Trump on paljastanut käyttävänsä malarialääkettä, joka ei asiantuntijoiden mukaan sovellu koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon.

Trump kertoi käyttävänsä hydroksiklorokiinia ennalta ehkäisynä. Hän on nauttinut lääkettä nyt noin puolentoista viikon ajan päivittäin.

Presidentti huomautti myös, että hänen koronavirustestinsä ovat olleet negatiivisia. Valkoisessa talossa on todettu koronavirustartuntoja.

Kun presidentiltä kysyttiin, miksi hän käyttää lääkettä, hän vastasi, että hänestä se on hyvä. Hän kertoi kuulleensa paljon hyviä asioita lääkkeestä.

Trump väitti, että monet niin sanotusti viruksen eturintamassa työskentelevät käyttävät lääkettä.

Guardianin mukaan Valkoisen talon edustaja vahvisti myöhemmin, että presidentti käyttää hydroksiklorokiinia.

Lääkkeen turvallisuudesta ei takeita

Trump on useaan otteeseen puhunut lääkkeen puolesta. Samalla hänen oman hallintonsa asiantuntijat ovat sanoneet, että lääke ei sovellu koronaviruspotilaille eikä sen turvallisuudesta ole takuita.

Guardianin mukaan lääkettä ei ole hyväksytty covid-19-taudin hoitoon eikä Trumpilla ole tiettävästi todettu koronavirustartuntaa.

Presidentti kertoi keskustelleensa Valkoisen talon lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä. Hän sanoi, että ehdotus lääkkeen käytöstä tuli häneltä itseltään, ei lääkäriltä.

– Kysyin häneltä, mitä ajattelet. Hän sanoi, jos haluat. Minä sanoin: kyllä haluan, presidentti kuvaili.

CNN:n mukaan presidentti ja tämän lääkäri olivat tulleet siihen tulokseen, että lääkityksen mahdolliset edut ylittäisivät sen riskit.