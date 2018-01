Trump uhkasi sulkea USA:n rahahanat palestiinalaisalueille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Twitterissä kyseenalaistanut Yhdysvaltojen palestiinalaisalueille maksamien tukien jatkon.

Trump kirjoittaa, että Yhdysvallat maksaa satoja miljoonia dollareita vuodessa saamatta kiitollisuutta tai kunnioitusta. Trump kysyy, miksi Yhdysvallat jatkaisi maksuja, kun palestiinalaiset eivät halua neuvotella rauhasta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat tukee palestiinalaisalueita vuosittain yli 300 miljoonalla dollarilla eli yli 248 miljoonalla eurolla.

Joulukuussa palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas ilmoitti, etteivät palestiinalaiset hyväksy enää minkäänlaista Yhdysvaltain tekemää Lähi-idän rauhansuunnitelmaa. Trump raivostutti muslimimaailman tunnustamalla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi joulukuun alkupuolella.

Trumpin Jerusalem-päätöstä on kritisoitu laajasti ja YK:n yleiskokous torjui päätöksen joulukuun loppupuolella. Trump uhkaili ennen äänestystä päätöslauselmaa kannattavia maita talousavun leikkauksilla. Trumpin päätöksen torjuvaa päätöslauselmaa kannatti 128 YK:n 193 jäsenmaasta.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...