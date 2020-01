Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Twitterissä iranilaiskenraali Qassem Suleimanin tappamista. Trumpin mielestä Suleimani olisi pitänyt "poistaa pelistä" jo vuosia sitten. Trumpin mukaan Suleimani on ajan saatossa tappanut tai haavoittanut pahoin tuhansia amerikkalaisia.

Yhdysvallat tappoi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Suleimanin ilmaiskulla Bagdadin lentokentällä.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa kymmenettuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään Yhdysvaltoja vastaan perjantairukousten päätyttyä. Väkijoukko huutaa amerikkalaisvastaisia iskulauseita ja kantaa ilmaiskussa tapetun iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin kuvia.

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustajan mukaan kenraali tapettiin miehittämättömän lennokin täsmäiskulla. Iskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, heidän joukossaan Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Irakin pääministeri: Isku merkitsee tuhoisan sodan alkua

Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystö on kehottanut kaikkia amerikkalaisia poistumaan heti maasta. Irakin virkaa tekevä pääministeri Adel Abdel Mahdi puolestaan luonnehti iskua aggressioksi, joka tulee "sytyttämään tuhoisan sodan".

– Irakilaisen sotilaskomentajan murha on isku Irakia, sen hallitusta ja sen kansaa vastaan, Mahdi sanoi lausunnossaan.

Iranin korkein uskonnollinen johtaja Ali Khamenei vakuutti aiemmin tänään maan kostavan Suleimanin tappamisen.

– Marttyyrius oli palkinto hänen väsymättömästä työstään kaikkina näinä vuosina. Vaikka hän on mennyt, hänen työnsä ei pysähdy. Kosto uhkaa rikollisia, jotka tahrivat likaiset kätensä hänen vereensä viime yön tapahtumissa, Khamenei uhosi Twitterissä.

Samalla Khamenei julisti maahan kolmen päivän suruajan.

Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua vielä perjantain aikana keskustelemaan Suleimanin kuolemasta. Iran kutsui myös iskun seurauksena Sveitsin Teheranin-suurlähettilään puhutteluun. Yhdysvalloilla ei ole lähetystöä Iranissa, ja maan asioita Teheranissa hoidetaan Sveitsin lähetystön kautta.

Irakilaisten turvallisuuslähteiden mukaan isku tehtiin Hashed al-Shaab -järjestön kulkueeseen Bagdadin kansainvälisen lentokentän alueella. Irakin armeija kertoi, että alueelle osui kolme rakettia.

Hashed al-Shaab on shiiaenemmistöisistä aseryhmistä koostuva järjestö, jolla on läheiset suhteet Iraniin. Se on otettu osaksi Irakin valtion turvallisuuskoneistoa.

"James Bond, Erwin Rommel ja Lady Gaga samassa paketissa"

Suleimanin vastustajat ja kannattajat olivat jo vuosia samaa mieltä yhdestä asiasta: kyseessä oli harvinaisen vaikutusvaltainen mies Lähi-idässä. Vallankumouskaartin Quds-joukkoja komentaneella kenraalilla oli näppinsä vahvasti pelissä muun muassa Syyrian ja Jemenin sodissa, Isisin vastaisessa taistelussa ja naapurimaan Irakin hallituskuvioissa.

Suleimanin on kerrottu selvinneen hengissä useista aiemmista salamurhayrityksistä.

Suleimani syntyi vaatimattomiin oloihin Kaakkois-Iranissa ja aloitti työnteon jo 13-vuotiaana. Nousunsa Iranin asevoimissa hän aloitti islamilaisen vallankumouksen aikana 1979. Sitä seuranneesta Iranin ja Irakin sodasta hän selviytyi hengissä sotasankarina.

Suleimani nousi Qudsin johtoon jo vuonna 1998 mutta piti pitkään hyvin matalaa profiilia. Harvinaisessa tv-haastattelussa viime lokakuussa hän paljasti muun muassa olleensa Libanonissa Israelin ja Hizbollah-järjestön sodan aikana vuonna 2006.

Suleimani nousi näkyvämmin julkisuuteen vuodesta 2013 alkaen, kun hän antoi kasvot Iranin sotkeutumiselle Syyrian sotaan presidentti Bashar al-Assadin tukena. Suleimanista julkaistiin valokuvia ja dokumentteja, jopa musiikkivideo.

Suleimani torjui päättäväisesti huhut, joiden mukaan hän haluaisi mukaan Iranin politiikkaan asettumalla esimerkiksi presidenttiehdokkaaksi. Kenraali päihitti kuitenkin suosiomittauksissa niin presidentti Hasan Ruhanin kuin ulkoministeri Javad Zarifin.

– Lähi-idän shiioille hän on James Bond, Erwin Rommel ja Lady Gaga samassa paketissa, kuvaili Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen tiedusteluanalyytikko Kenneth Pollack henkilökuvassaan vuonna 2017.