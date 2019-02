Trump uskoo, että Isisin kalifaatti on saatu 100-prosenttisesti haltuun jo ensi viikolla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että äärijärjestö Isis menettää viikon kuluessa kaikki jäljellä olevat alueensa Syyriassa. Kansainvälisessä konferenssissa Washingtonissa puhunut Trump lupasi, että hän keskittyy myös vastedes taistelemaan ääriajattelijoita vastaan.

Presidentin mukaan Yhdysvaltojen armeija, maan koalition liittolaiset ja Syyrian demokraattiset voimat (SDF) ovat vapauttaneet lähes kaikki Isisin hallussa olevat alueet Syyriassa ja Irakissa.

Trumpin mukaan ensi viikolla pitäisi tulla virallinen ilmoitus, että kalifaatista on saatu haltuun sata prosenttia.

Trumpin mukaan Isisistä on jäljellä vain pieni osa, mutta se voi olla vaarallinen. Hänen mukaansa Yhdysvallat tekee kaikkensa, jota Isis tuhotaan.

Trump on puhunut Isisin kukistumisesta jo aiemmin. Joulukuussa hän ilmoitti, että Isis on lyöty ja Yhdysvaltojen joukot voidaan sen vuoksi vetää Syyriasta. Vetäytymisen aikataulusta hän on kuitenkin antanut ristiriitaisia viestejä.

Kenraali eri linjoilla Trumpin kanssa joukkojen vetämisestä

CNN uutisoi aiemmin, että Yhdysvaltain Lähi-idän sotilasoperaatioista vastaava kenraali Joseph Votel kertoi senaatin kuulemisessa, ettei hänen mielipidettään kysytty eikä hänelle kerrottu ennalta Trumpin päätöksestä vetää yhdysvaltalaisjoukot Syyriasta.

– Olimme totta kai selvillä siitä, että hän oli aikaisemmin kertonut haluavansa vetää joukot Irakista ja Syyriasta. Itse päätöksestä en ollut ennalta tietoinen. Minua ei konsultoitu, Votel sanoi.

Votelin mukaan Yhdysvaltojen joukkoja ei voida vetää Syyriasta. Hänen mukaansa Isisillä on edelleen hallussaan alueita Syyriassa ja riveissään 1 000–1 500 taistelijaa.

Votel ei halunnut kuulemisessa määritellä aikataulua joukkojen vetämiselle, vaan totesi, että se tullaan tekemään "tarkoituksenmukaisella tavalla".

Yhdysvalloilla on Syyriassa parituhatta sotilasta.