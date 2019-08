Trump uskoo, että Kiina ratkaisee Hongkongin tilanteen nopeasti ja inhimillisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen antanut kiistanalaisia kommentteja Hongkongin kärjistyneestä tilanteesta. Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping voi ratkaista väkivaltaiseksi yltyneen pattitilanteen "inhimillisesti". Trump sanoi Twitterissä, ettei hän epäile yhtään, etteikö Xi haluaisi "nopeasti ja inhimillisesti ratkaista Hongkongin ongelman".

Trump on jo aiemmin joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin. Presidenttiä on syytetty siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä.