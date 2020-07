Trump usuttaa liittovaltion joukot seuraavaksi Chicagoon – viranomaiset vakuuttelevat, ettei kyse ole uudesta Portlandista

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on ilmoittanut lähettävänsä liittovaltion joukkoja muun muassa Chicagoon torjumaan väkivaltaa. Chicagoon on lähdössä noin 200 liittovaltion viranomaista.

Trump perustelee joukkojen lähettämistä lain ja järjestyksen retoriikalla. Viranomaiset vakuuttelivat keskiviikkona, ettei liittovaltio lähettäisi kaupunkiin puolisotilaallisia joukkoja puuttumaan mielenilmauksiin, kuten Portlandissa tapahtui.

Chicagon pormestari on jo aiemmin ilmoittanut vastustavansa liittovaltion joukkojen tuloa kaupunkiin.

Trump ilmoitti joukkojen lähettämisestä Valkoisessa talossa tilaisuudessa, jonka yleisössä olivat myös maan oikeusministeri William Barr sekä liittovaltion poliisin FBI:n ja Kotimaan turvallisuusviraston DHS:n johtajat.

Joukkojen lähettäminen Chicagoon on osa Operaatio Legenda -nimellä kulkevaa kokonaisuutta. Edellä mainittujen noin 200 viranomaisen lisäksi operaation turvin on määrä lähettää noin 30 viranomaista New Mexicon osavaltiossa sijaitsevaan Albuquerquen kaupunkiin.

Operaatio alkoi aiemmin tässä kuussa Missourin Kansas Cityssä, jonne on lähetetty 200 liittovaltion viranomaista.

Ampumisten määrä on lisääntynyt

Ampumisten määrä on lisääntynyt joissakin Yhdysvaltain kaupungeissa kesän aikana. Oikeusministeriön mukaan Chicagossa on ammuttu jo pelkästään edellisen viikonlopun aikana 60:tta ihmistä, joista 14 on kuollut.

Trump uhkaili joukkojen lähettämisellä jo maanantaina, jolloin hän suitsutti Oregonin Portlandiin lähetettyjen liittovaltion joukkojen työtä ja julisti lähettävänsä liittovaltion viranomaisia myös muihin "demokraattijohtoisiin" kaupunkeihin.

Joukkojen lähettämistä on perusteltu paitsi aiemmin mainitulla lain ja järjestyksen retoriikalla, myös tarpeella suojella liittovaltion rakennuksia ja omaisuutta.

Portlandissa liittovaltion joukkojen on muun muassa kerrottu ajaneen tunnuksettomilla autoilla ja ottaneen mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä. Ainakin osa Portlandissa olevista liittovaltion viranomaisista on sonnustautunut sotilasasuihin.

Paikalliset viranomaiset ja päättäjät ovat vaatineet liittovaltion joukkoja poistumaan kaupungista. Kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf puolusteli tiistaina paikallista aikaa liittovaltion joukkojen toimia Portlandissa ja painotti, etteivät liittovaltion viranomaiset peräänny pyrkimyksissään.

Osavaltion päättäjät ovat rinnastaneet Portlandissa olevien joukkojen toimia sortohallintojen salaisten poliisien toimintaan.

Guardian kertoo Portlandin kaupunginvaltuuston hyväksyneen tuoreeltaan päätöksen, joka ohjeistaa paikallista poliisia lopettamaan viestinnän ja yhteistyön liittovaltion lainvalvojien kanssa.

Kaupungin edustajan Jo Ann Hardesty kertoo paikallisen poliisin valehdelleen kansalaisille ja että paikalliset poliisit ovat tehneet yhteistyötä liittovaltion joukkojen kanssa. Hardestyn mukaan on selvää, että liittovaltion joukkojen läsnäolo on ollut esimerkiksi paikallisen poliisiyhdistyksen mielestä tervetullutta.

Tunnuksettomat autot eivät kierrä Chicagon kaduilla

Chicago Sun-Timesin mukaan liittovaltion joukkojen läsnäolo ei vastaisi Chicagossa sitä, millaista se on ollut Portlandissa.

Illinois'n osavaltiossa toimiva liittovaltion syyttäjä John Lausch painotti Sun-Timesin mukaan ennen Trumpin ilmoitusta antamassaan haastattelussa, etteivät liittovaltion joukot saapuisi paikalle maastopuvuissa.

Chicagolaislehden mukaan Operaatio Legendan myötä kaupunkiin tulevat viranomaiset toimivat yhteistyössä paitsi poliisin myös pormestari Lori Lightfootin kanslian kanssa.

Guardianin mukaan Lightfoot on kertonut paikallisten viranomaisten tehneen kompromissin liittovaltion kanssa. Molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen, etteivät liittovaltion viranomaiset kierrä kaupungin kaduilla tunnuksettomissa ajoneuvoissa.

Lightfoot ohjeisti lehdistötilaisuudessa kaupunkilaisia ilmoittamaan heti, jos he havaitsevat mitään, mikä näyttää väärältä.

Pormestarit: Perustuslain vastaista

Maanantaina Atlantan, Washingtonin, Seattlen, Chicagon, Portlandin ja Kansas Cityn pormestarit kertoivat kirjeessä Wolfille ja oikeusministeri Barrille, että kutsumattomien puolisotilaallisten joukkojen tulo kaupunkiin on perustuslain vastaista.

Maanlaajuinen rasisminvastaisten mielenosoitusten aalto alkoi sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli toukokuun lopulla Minneapolisissa pidätystilanteessa. Trump on pyrkinyt toistuvasti maalaamaan mielenosoittajista kuvaa radikaalina vasemmistona, joka pyrkii tuhoamaan koko maan.

Mielenosoituksissa on vaadittu myös muun muassa uudistuksia poliisilaitosten toimintaan ja rahoitukseen.

Trump kertoi keskiviikkona, että hän haluaisi tehdä "lainvalvonnasta vahvempaa, ei heikompaa". Hänen mielestään rahoituksen leikkaamisen sijaan poliiseja pitäisi palkata lisää.