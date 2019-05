Trump vähätteli Pohjois-Korean tuoreimpia ohjuskokeita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vähätellyt Pohjois-Korean viimeisimpiä ohjuskokeita.

Pohjois-Korea testasi tämän kuun alkupuolella ohjuksia kahteen otteeseen. Kokeet olivat ensimmäisiä 18 kuukauteen.

– Pohjois-Korea laukaisi pieniä ohjuksia, jotka hermostuttivat osaa minun väestäni ja muitakin, mutta eivät minua, Trump kirjoitti Twitterissä.

Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton oli hieman ennen presidentin tviittejä arvioinut, että ohjuskokeet ovat epäilemättä rikkoneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Hän kuitenkin lisäsi, että Yhdysvallat on yhä valmis ryhtymään uudelleen neuvotteluihin.

Presidentti kirjoitti tviitissään myös luottavansa siihen, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un "pitää lupauksensa minulle".

Trump on vakuutellut, että Kim on luvannut suhtautuvansa vakavasti ydinaseriisuntaan, mutta asiantuntijoiden mukaan osapuolten välillä on yhä suuri näkemysero siitä, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa.

Trump ja Kim ovat tavanneet kaksi kertaa, ensin Singaporessa ja myöhemmin Vietnamin Hanoissa. Tapaamisten jälkeen Pohjois-Korea ei ole ottanut merkittäviä askeleita kohti ydinaseriisuntaa.

Pohjois-Korea noussee esiin vierailulla Japanissa

Trump on parhaillaan vierailulla Japanissa, missä hän on tavannut pääministeri Shinzo Aben ensin epävirallisesti golfkentällä. Viralliset keskustelut alkavat myöhemmin, ja Pohjois-Korean tilanteen ennakoidaan olevan yksi pääaiheista.

Toukokuun alkupuolella 70 maata kehotti Pohjois-Koreaa luopumaan ydinaseistaan, ballistisista ohjuksistaan ja niihin liittyvistä ohjelmista. YK:n asiakirjan allekirjoittaneiden maiden joukossa ovat muun muassa Yhdysvallat ja Etelä-Korea. Pohjois-Korean tukijoina tunnetut Venäjä ja Kiina eivät allekirjoittaneet paperia.

Allekirjoittaneet totesivat, että Pohjois-Korean ydinohjelma ja ballististen ohjusten ohjelma synnyttävät vakavan uhan alueelliselle ja kansainväliselle rauhalle sekä turvallisuudelle.