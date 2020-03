Trump vakuutti Yhdysvaltojen saavan nopeasti taloutensa rattaat jälleen pyörimään – yli sata ihmistä kuoli koronavirukseen vuorokaudessa

Yhdysvalloissa on kuollut ensimmäistä kertaa yli sata ihmistä koronavirukseen vuorokauden aikana, kertovat maan terveysviranomaiset CNN:n mukaan. Koko maassa kuolleita on nyt yhteensä ainakin 520. Eniten kuolleita Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltiossa, jossa on raportoitu ainakin 157 kuolemaa.

Maan varapresidentin Mike Pencen mukaan yli 41 000 ihmisen on vahvistettu saaneen tartunnan. Testejä maassa on tehty yhteensä 313 000.

Trump: Yhdysvallat avaa ovensa hyvin pian

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin retoriikassa koronaviruksen suhteen nähtiin tänään käänne, kun Trump ei enää tiedotustilaisuudessa käyttänyt uudesta koronaviruksesta nimitystä "kiinalaisvirus". Sen sijaan hän puolusti aasialaisamerikkalaisia sekä Twitterissä että tiedotustilaisuudessa.

– On hyvin tärkeää, että suojelemme aasialaisamerikkalaisten yhteisöä Yhdysvalloissa ja maailmalla. He ovat hienoja ihmisiä, eikä viruksen leviäminen ole millään tavalla heidän vikansa, Trump kirjoitti Twitterissä ennen tiedotustilaisuutta.

Tiedotustilaisuudessa Trump vakuutti, että Yhdysvallat saa taloutensa pyörät pyörimään nopealla aikataululla.

– Yhdysvallat ei ole maa, joka olisi tehty olemaan kiinni. Yhdysvallat avaa jälleen ovensa hyvin pian, Trump sanoi.

Moitti hamstraajia ja senaatin demokraatteja

Trump vetosi maan senaattiin ja molempiin puolueisiin, jotta kaavailtu biljoonaluokan koronatukipaketti saataisiin sovituksi. Esitys on kompastellut senaatin äänestyksissä demokraattien vastustukseen. Demokraatit ovat arvostelleet esitystä siitä, että se suosii suuryrityksiä eikä suojele työntekijöitä tarpeeksi.

– Nyt senaatin on näytettävä yhteishenkeä ja lopetettava partisaanipolitiikka. Uskon, että se tapahtuu hyvinkin nopeasti, Trump sanoi.

Trump myös tuomitsi puheessaan hamstraajat ja kaupustelijat, jotka yrittävät lyödä kriisin varjolla rahoiksi.

– Emme anna kenenkään hyväksikäyttää amerikkalaisten kärsimystä omaksi taloudelliseksi hyödykseen.