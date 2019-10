Trump vertasi Turkkia ja kurdeja pikkulapsiin ja kertoi antaneensa heidän taistella keskenään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo antaneensa Turkin ja kurdijoukkojen ottaa yhteen, koska osapuolet olivat kuin lapsia, joiden oli tapeltava keskenään.

Trumpin mielestä osapuolet olivat kuin kaksi lasta leikkikentällä ja heidän piti antaa ensin tapella, jotta heidät voi sitten erottaa.

Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyrian kurdialueille viime viikolla sen jälkeen, kun Trump veti Yhdysvaltain joukkoja alueelta.

Yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan, kertoo Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestö.

Turkki on luvannut Yhdysvalloille, että sen suunnittelema turva-alue Pohjois-Syyriassa on lyhytaikainen ratkaisu, kertoo Yhdysvaltain Syyrian-erityisedustaja James Jeffrey. Hän kertoi asiasta toimittajille Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon lentokoneessa ollessaan matkalla Turkin pääkaupungista Ankarasta kohti Israelia.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat torstai-iltana viiden päivän tulitauosta Pohjois-Syyriassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sen jälkeen, kun hän oli tavannut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin.

Osana sopimusta kurdien YPG-järjestön taistelijat poistuvat alueilta, jonne Turkki on suunnittelemassa 32 kilometriä rajalta Pohjois-Syyriaan ulottuvaa turva-aluettaan. Pencen mukaan vetäytyminen on jo aloitettu.

Kurditaistelijat eivät ole tyytyväisiä lähtöön

Jeffreyn mukaan YPG-joukot eivät ole tyytyväisiä lähtöön, mutta Yhdysvallat tekee parhaansa heidän houkuttelemisekseen.

– Me käytännössä teemme parhaamme, jotta saisimme YPG:n vetäytymään, käyttämällä meillä olevaa pakotevipuvartta porkkanana ja keppinä, Jeffrey kertoi.

YPG-joukot olivat Yhdysvalloille läheisiä liittolaisia äärijärjestö Isisin-vastaisessa taistelussa.

– Ei ole epäilystä siitä, etteikö YPG toivoisi voivansa pysyä näillä alueilla, Jeffrey lisäsi.

Jeffreyn mukaan Turkki on vakuuttanut useaan otteeseen, ettei se aio olla Syyriassa pitkään. Turkki on myös vakuuttanut erityisedustajan mukaan Yhdysvalloille, ettei se pyri siihen, että koko kurdiväestö lähtisi alueelta, ja maa toivoo vain YPG-joukkojen poistuvan.

Jeffrey kertoi Yhdysvaltojen toivovan, ettei turva-alue johda siihen, että suuret joukot ihmisiä joutuisivat siirtymään alueelta. Hänen mukaansa Yhdysvallat suhtautuu tähän asiaan hyvin voimakkaasti ja itsepintaisesti.

Turkki sai, mitä halusi

Presidentti Trump kiitteli torstaina Twitterissä Pencen uutisia tulitauosta "mahtaviksi" ja kiitti "miljoonien ihmishenkien säästämisestä". Vaikka Trump juhlikin tulitaukoa diplomatian voittona, sopimuksen myötä voi katsoa myös Turkin saavuttaneen tavoitteensa.

Turkkia on jo pitkään hiertänyt YPG:n toiminta sen rajan tuntumassa. YPG:lla on vahvat kytkökset kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka Turkki, Yhdysvallat ja EU ovat määritelleet terroristijärjestöksi.

Samalla Turkki saa alueelle toivomansa turvavyöhykkeen, jonne on aikonut omien suunnitelmiensa mukaan sijoittaa Syyrian pakolaisia. Turkissa on lähes neljä miljoonaa pakolaista, ja turkkilaisten asenteet heitä kohtaan ovat kiristyneet muun muassa Turkin talouskriisin takia.

Turkki käynnisti kovaa kansainvälistä kritiikkiä keränneen operaationsa hieman yli viikko sitten.

Turkin hyökkäystä edeltänyt Trumpin päätös vetää Yhdysvaltain joukot pois Pohjois-Syyriasta aiheutti kovaa kritiikkiä jopa hänen tukijoidensa parissa Yhdysvalloissa.

Hyökkäyksen takia EU-maat, mukaan luettuna Suomi, kielsivät uusien asevientilupien myöntämisen Turkkiin. Yhdysvallat taas asetti Turkille sanktioita ja uhkasi Turkkia vielä kovemmalla pakotepaketilla, joka olisi kohdistunut muun muassa maan armeijaan.

Nyt Yhdysvallat on luvannut perua voimassa olevat pakotteet, jos pysyvä tulitauko tulee voimaan. Uusia pakotteita ei myöskään aseteta ainakaan viiden päivän tulitauon aikana.