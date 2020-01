Trump veti takaisin sanojaan Iranin kulttuurikohteiden pommittamisesta – "Tykkään noudattaa lakia"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut takaisin sanojaan Iranin kulttuurikohteiden pommittamisesta. Trump sanoo nyt, että aikoo toimia kansainvälisen oikeuden mukaan.

Trump uhkasi viikonloppuna pommittaa iranilaiselle kulttuurille tärkeitä kohteita, jos Iran ryhtyy kostotoimiin kenraali Qassem Suleimanin surmaamisen takia. Presidentin uhkaus herätti paljon kritiikkiä, sillä kulttuurikohteiden pommittaminen voidaan tulkita kansainvälisen oikeuden puitteissa sotarikokseksi.

Trump on edelleen sitä mieltä, että kulttuurikohteiden suojeleminen sotatilanteessa on kohtuutonta.

– Miettikää tätä: he tappavat kansalaisiamme, he räjäyttävät kansalaisiamme, ja sitten meidän täytyy olla hyvin hellävaraisia heidän kulttuuristen instituutioidensa kanssa. Mutta se on minulle ok, Trump sanoi.

– Tiedättekö mitä, jos laki kerran on sellainen, niin minä tykkään noudattaa lakia.

Presidentti toisti kuitenkin varoituksensa, että jos Iran tekee jotakin Yhdysvaltoja vastaan, se joutuu kärsimään vakavat seuraukset.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja puolustusministeri Mark Esper olivat jo aikaisemmin pyrkineet lieventämään Trumpin uhkausta Iranin kulttuurikohteita kohtaan. Pompeo sanoi aiemmin tiistaina, että Yhdysvaltain mahdolliset vastatoimet tapahtuvat "kansainvälisen oikeuden puitteissa."

Iranissa on yli 20 Unescon maailmanperintökohdetta.

Yhdysvaltain ja Iranin välisen koston kierteen on pelätty kiihtyvän avoimeksi sodaksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain lennokki-isku surmasi vaikutusvaltaisen kenraali Suleimanin viime viikolla. Iran on vannonut kostavansa Suleimanin kuoleman.