Trump ylisti USA:n ja Saudi-Arabian ystävyyttä kruununprinssin tapaamisessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylisti tiistaina Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen "mahtavaa ystävyyttä", kun hän tapasi Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammed bin Salmanin, 32, Valkoisessa talossa.

– Suhteemme on todennäköisesti vahvempi kuin mitä se on koskaan ollut. Me ymmärrämme toisiamme, Trump sanoi.

Saudi-Arabiaa johtaa edelleen kuningas Salman bin Abdulaziz, 82, mutta hänen uskotaan siirtävän kruunun pojalleen lähiaikoina.

– Mahtavia asioita on tapahtunut sen jälkeen kun kävitte edellisen kerran Valkoisessa talossa. Olitte kruununprinssi, ja nyt olette paljon enemmän, Trump sanoi ennen kuin kiireesti täydensi kaipaavansa kuningas Salmania ja toivovansa, että tapaa tämän pian.

Trump sanoi toivovansa, että Saudi-Arabia "siirtää osan varallisuudestaan Yhdysvaltoihin työpaikkojen ja aseostojen muodossa".