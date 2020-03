Trump yrittää saada lakiteitse General Motorsin valmistamaan hengityskoneita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut määräyksen, jonka tarkoituksena on pakottaa autonvalmistajajätti General Motors (GM) valmistamaan hengityskoneita. Yhdysvalloissa on tarvetta lisälaitteistolle, kun virustartuntojen määrä maassa kasvaa.

Trump turvautui harvoin käytettyyn puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaan lakiin, joka on suunniteltu sota-ajalle. Sen avulla yksityisiä yrityksiä voidaan määrätä valmistamaan puolustustarvikkeita.

– Laki antaa Valkoiselle talolle mahdollisuuden vaatia, että GM hyväksyy ja asettaa etusijalle liittovaltion sopimukset hengityskoneista, presidentin lausunnossa sanotaan.

General Motorsin kanssa on käyty asiasta neuvotteluita, joita Trump luonnehti lausunnossaan "tuottoisiksi". Hän kuitenkin moitti General Motorsin haaskanneen aikaa ja korosti, että asioihin täytyi panna vauhtia.

– Uusimmat toimet varmistavat hengityskoneiden nopean tuotannon ja säästävät amerikkalaisten henkiä, presidentti sanoi.

Trump korosti myöhemmin Valkoisessa talossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että päätöksen pitäisi osoittaa selvästi, että Yhdysvaltojen hallinto ei epäröi ottaa käyttöön kaikkia liittovaltion hallinnon valtuuksia kriisin hoidossa.

GM: Teemme jo kellon ympäri töitä

Aiemmin perjantaina Trump vaati tviitissä sekä General Motorsia että sen kilpailijaa Fordia siirtymään pikaisesti hengityskoneiden valmistamiseen.

GM vastasi presidentille nopeasti, että sillä on sopimus terveydenhuollon laitteita valmistavan Ventec Life Systems -yrityksen kanssa. Sopimuksen mukaan GM:n tehtailla Indianan osavaltiossa Kokomon kaupungissa tehtäisiin tehohoidossa käytettäviä laitteita, ja niiden toimitukset voitaisiin aloittaa ensi kuussa.

Valkoisessa talossa vastauksesta ei ilmeisesti pidetty, sillä muutamaa tuntia myöhemmin turvauduttiin puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaan lakiin. GM vastasi tähän ilmoittamalla, että he ovat jo ryhtyneet toimiin ja että tarpeiden täyttämiseksi on työskennelty jo yli viikko kellon ympäri.

– Sitoutumisemme rakentaa Ventecin hengityskoneita ei ole missään vaiheessa häilynyt, General Motors kertoi lausunnossaan.

Yhtiö arvioi jo aiemmin, että se pystyisi yhdessä Ventecin kanssa kasvattamaan hengityskoneiden tuotannon 10 000 kappaleeseen kuussa. Myös Ventec yrittää kasvattaa tuotantoaan Washingtonin osavaltiossa sijaitsevalla tehtaallaan.

Ford vastasi presidentin tviittiin vakuuttamalla, että yhtiö tekee hartiavoimin töitä ratkoakseen pulaa terveydenhuollon laitteista.

Epätoivoinen New Yorkin kuvernööri anelee valtiolta hengityskoneita

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo on toistuvasti pyytänyt hallitukselta lisää hengityskoneita. Osavaltion tilanne on lohduton, sillä lähes puolet Yhdysvalloissa todetuista yli 100 000 tartunnasta on juuri New Yorkin osavaltiossa. Cuomo uskoo, että epidemian huippu on vielä ainakin kolmen viikon päästä.

Presidentti Trump sanoi torstaina Fox Newsin haastattelussa, että Cuomon vaatimukset hengityskoneista ovat liioiteltuja.

– En usko että tarvitsette 40 000 tai 30 000 hengityskonetta. Tiedätkö, kun menee suureen sairaalaan, ja heillä on kaksi hengityskonetta. Ja nyt ykskaks yllättäen siellä sanotaankin, että saisimmeko 30 000 hengityskonetta.