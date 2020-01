Trumpilla menee rotan vuonna hyvin, Harryllä ja Meghanilla taas ei, ennakoivat ennustajat

Perjantaina Suomen aikaa alkava rotan vuosi tulee olemaan maanmainiota aikaa Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, mutta sen sijaan Sussexin herttuapari Harry ja Meghan kohtaa vastoinkäymisen jos toisenkin, kertovat uutistoimisto AFP:n haastattelemat taiwanilaiset fengshui-asiantuntijat.

– Trumpilla on onnekas kohtalo. Hän on kuin taivaan lapsi, jonka matka on turvallinen ja kotoisa. Hän tulee voittamaan kaikki vastukset, luonnehti taiwanilainen Gao Yu-lin.

Wang Hsin-yin mukaan taivaankappaleet ovat nyt suotuisassa asennossa Trumpille, joten toinen presidenttikausi näyttää varmalta.

– Trumpilla on hyvää onnea ja hän tulee saavuttamaan uusia tavoitteita. Hän kääntää huonon onnen hyväksi ja onnistuu haluamissaan asioissa, Wang ennakoi.

Kaikki ennustajat eivät sentään luvanneet Trumpille varmaa uudelleenvalintaa.

– Se, valitaanko hänet uudelleen vai ei, riippuu myös hänen vastustajiensa onnesta, muistutti puolestaan Tsai Shang-chi.

Meghanin taloustaidot huolettavat

Harrylle ja Meghanille rotan vuosi ei näyttäydy yhtä auvoisana.

– Harryn ja Meghanin pitäisi vielä ajatella asioita ja miettiä perheen harmoniaa. Yksin he eivät voi saavuttaa haluamaansa, se aiheuttaa heille vain huolta. He eivät voi elää näin kaukana perheestään, tai asiat eivät suju, ennakoi Wang.

Gaon mukaan pariskunnalla on edessään tuottoisa vuosi, mutta julkisten kommenttien kanssa kannattaisi olla varovainen.

– Jos he sanovat tai tekevät vääriä asioita, heidän imagonsa voi painua pohjamutiin, Gao varoitti.

Tsain mukaan erityisesti Meghan voi aiheuttaa pariskunnalle huolta.

– Hän saattaa tehdä talousasioissa vääriä päätöksiä, mikä lisää taloudellista painetta Harrylle, Tsai ennakoi.

Kiinalaisen kalenterin ensimmäinen merkki

Vaikka rottaa ei välttämättä pidetä kiinalaisen kalenterin merkittävimpänä eläimenä, sen katsotaan silti symboloivan hyvää lapsionnea, vaurautta ja älykkyyttä. Se on myös kiinalaisen kalenterin ensimmäinen eläin, joka tavallaan aloittaa uuden kiinalaisen vuosikymmenen.

Legendan mukaan rotta ansaitsi asemansa kärkipaikalla luikahtamalla härän selkään ja liftaamalla näin ennen kaikkia muita Jade-keisarin palatsiin.

Edellisen kerran rotan vuotta vietettiin vuonna 2008.