Trumpilta odotetaan uutta tarjousta muurikiistan ratkaisemiseksi – laittomasti maahan tulleiden lasten suojelulle ehkä jatkoaikaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo myöhemmin tänään ehdottaa ratkaisua maan hallinnon lamauttaneeseen budjettikiistaan, kertoo uutiskanava CNN.

CNN:n tietojen mukaan presidentti aikoo ehdottaa, että laittomasti maahan tulleiden lasten suojelemiseksi luotu Daca-ohjelma saisi jatkoajan. Vastineeksi presidentti aikoo vaatia budjettirahoitusta Meksikon vastaiselle rajalle rakennettavalle muurille.

Daca on presidentti Barack Obaman aikana perustettu ohjelma, jonka demokraatit haluavat säilyttää.

Valkoinen talo ei vahvistanut CNN:n tietoja.

Trumpin on määrä puhua asiasta iltakymmeneltä Suomen aikaa. Demokraattien kannasta ehdotukseen ei ollut vielä tietoa. He ovat kuitenkin sanoneet, että hallinnon sulku on lopetettava ennen kuin mitään laajempaa ratkaisua maahanmuutosta ja rajaturvallisuudesta voidaan tehdä.

Osa Yhdysvaltojen hallinnosta on suljettuna jo viidettä viikkoa Meksikon rajamuurin rahoitusta koskevan kiistan takia. Trump on vaatinut muuria varten rahaa yli viisi miljardia dollaria, mihin demokraatit eivät ole suostuneet.

Demokraatit tuovat ensi viikolla edustajainhuoneeseen käsiteltäväksi budjettilain, jossa rajaturvallisuuden parantamiseen käytettäisiin miljardi dollaria. Muurille laissa ei esitetä rahoitusta.