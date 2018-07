Trumpin Britannian vierailun toinen päivä alkaa – mielenosoittajat ovat valmiina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Britannian vierailun toinen päivä valkenee. Trump vierailee ensimmäistä kertaa Britanniassa presidenttinä.

Trumpin kanssa Britanniaan on matkustanut myös presidentin puoliso Melania Trump. Pariskunta saapui Lontooseen torstaina myöhään iltapäivällä Suomen aikaa.

Trumpin ohjelmaan kuuluu tänään muun muassa tapaaminen Britannian pääministeri Theresa Mayn kanssa sekä audienssi kuningatar Elisabetin kanssa Windsorin linnassa. Kuningattarella on paljon kokemusta tapaamisista yhdysvaltalaispresidenttien kanssa eri yhteyksissä ja eri vuosikymmenillä. Esimerkiksi Ronald Reaganin kanssa kuningattaren nähtiin aikanaan ratsastavan, ja Gerald Ford pääsi tanssittamaankin kuningatarta. Julkisuudessa on nähty paljon kuvia, joissa naurava kuningatar ilmiselvästi on nauttinut presidentillisestä seurasta.

Trumpin vierailu on venähtänyt. Julkisuudessa on esitetty arvailuja, että pitkittymistä selittäisi Trumpin epäsuosio Britanniassa ja se, että Trump oli odottanut saavansa kutsun prinssi Harryn häihin.

Trump-vauva vastassa

Ainakin Lontoossa on odotettu presidentin vastaisia suuria mielenosoituksia. Esillä on ollut näkyvästi niin sanottu Trump-vauva eli useita metrejä korkea Trump-ilmapallo, jolla on valkoiset vaipat. Trump itse näyttäytyy Lontoossa hyvin niukasti, sillä tapaamiset ovat pääosin Lontoon ulkopuolella.

Trump ja hänen puolisonsa matkasivat torstaina lentokentältä eteenpäin suoraan helikopterilla, jolla he illan mittaan enimmäkseen siirtyivät paikasta toiseen. Pariskunta osallistui muun muassa juhla-illalliselle Winston Churchillin syntymäkodissa Blenheimin palatsissa Oxfordin lähellä.

Jo torstaina nähtiin Trumpin vastaisia mielenilmaisuja, joihin osallistujat syyttivät Trumpia muun muassa rasistiksi ja naisten vihaajaksi.

Britannian vierailu on jatkoa Nato-kokoukselle, johon Trump osallistui aiemmin viikolla. Lontoosta Trump menee viikonlopun viettoon Skotlantiin, jossa hän tiettävästi pelaa golfia. Sen jälkeen hän matkustaa Helsinkiin, jossa tärkeimpänä ohjelmana on Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen maanantaina.