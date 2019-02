Trumpin ex-asianajaja valvontakomitean grillattavana – Helsingin huippukokous oli yksi hetkistä, joka sai Cohenin kääntämään selkänsä presidentille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä viime kesänä oli yksi hetkistä, joka sai Trumpin valehtelusta tuomitun entisen asianajajan Michael Cohenin puhumaan totta julkisuudessa. Cohen kertoi asiasta vastatessaan demokraattiedustaja Jim Cooperin kysymykseen edustajainhuoneen valvontakomiteassa keskiviikkona.

Cooper ja muut komitean jäsenet pommittivat Cohenia niin kysymyksillä kuin kovalla arvostelullakin, ja julkinen kuuleminen esitettiin suorana monissa medioissa. Kuulemisen aluksi Cohen luki ääneen 20-sivuisen, tunteikkaan lausunnon, jossa hän kertoi kokemuksiaan Trumpin kanssa työskentelystään. Cohen toimi Trumpin asianajajana ja luottomiehenä vuosikymmenen ajan.

Amerikkalaismediat julkaisivat etukäteen poimintoja Cohenin lausunnosta, jossa hän kertoi muun muassa Trumpin tienneen neuvonantajansa Roger Stonen puhuneen vuotosivusto Wikileaksin kanssa demokraattien sähköpostivuodosta ennen kuin vuoto tapahtui.

Lausunnossa ei muutenkaan säästelty entistä pomoa. Cohen kutsui Trumpia muun muassa huijariksi ja rasistiksi, joka osaa olla mukava, antelias ja uskollinen, mutta ei luonnostaan ole mitään niistä. Cohen kertoi useita esimerkkejä Trumpin suusta kuulemistaan rasistisista kommenteista.

Cohen sanoi myös uskovansa, että Venäjä sekaantui vaalikampanjaan, vaikka hänellä ei ole esittää asiasta todisteita. Hän epäilee, että Trump tiesi etukäteen poikansa Donald Trump Juniorin ja venäläisten tapaamisesta Trump Towerissa New Yorkissa ennen vaaleja.

Todisteita ja todistamattomia väitteitä

Cohenin uskottavuus on kyseenalaistettu, koska hän sai joulukuussa kolmen vuoden vankeustuomion muun muassa kongressille valehtelusta ja veronkierrosta. Monet edustajat huomauttelivatkin, että Cohen valehtelee väittäessään, ettei ole valehtelija, koska on aiemminkin valehdellut. Jotkut parjasivat myös koko komiteaa siitä, että kongressille valehtelusta tuomittu on yleensä edes tuotu komitean eteen todistamaan yhtään mitään.

Kuulemisessa Cohen esitti todisteita joidenkin väitteidensä tueksi. Eriskummallisimmasta päästä olivat kirjeet, joita Cohen kertomansa mukaan kirjoitti Trumpin käskystä presidentin entisiin opinahjoihin. Niissä kouluja varoitettiin julkistamasta Trumpin aikanaan saamia arvosanoja.

Esimerkiksi Trumpin sanomaksi väittämiään rasistisia kommentteja Cohen ei kuitenkaan voinut todistaa, mitä eräs edustaja ihmetteli.

– Olet äänittänyt kaikkia muitakin, miksei sitten presidenttiä?

Jo ennen kuin varsinaiset kysymykset alkoivat lausunnon lukemisen jälkeen, komitean puheenjohtaja Elijah Cummings kovisteli Cohenia ja kysyi, ymmärtääkö tämä todella asian vakavuuden.

– Me emme suvaitse kongressille valehtelua, hän korosti.