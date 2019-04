Yhdysvalloissa nähtiin Suomen aikaa maanantaina jälleen uusi osoitus presidentti Donald Trumpin hallinnon pyöröovi-syndroomasta. Ensin Trump ilmoitti Twitterissä kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin Kirstjen Nielsen jättävän tehtävänsä. Myöhemmin Valkoinen talo ilmoitti, että myös salaisen palvelun johtaja Randolph "Tex" Alles, 65, saa lähteä.

Presidentti Trump on valinnut niin ikään salaisessa palvelussa työskentelevän James M. Murrayn aloittamaan johtajana toukokuussa, kertoi Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders maanantai-iltana Suomen aikaa.

Mitään syytä Allesin lähdölle ei kerrottu.

Alles aloitti salaisen palvelun johtajana huhtikuussa 2017. Salaisen palvelun tehtävänä on suojella muun muassa nykyistä ja entisiä presidenttejä sekä Yhdysvalloissa vierailulla olevia ulkomaiden johtajia.

Nielsenin tilalle virkaatekeväksi ministeriksi nousee Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviraston johtaja Kevin McAleenan.

Nielsen on ollut usein Trumpin kritiikin kohteena, eikä hänen korvaamisensa tule yllätyksenä. Presidentti on ollut turhautunut Meksikon rajan yli tulevien siirtolaisten määrän kasvuun ja syyttänyt Nielseniä siitä, ettei tämä ole keksinyt parempia ratkaisuja rajaturvallisuuden parantamiseksi. New York Timesin mukaan Nielsen oli jo vähällä erota tehtävästään viime toukokuussa saatuaan Trumpilta läksytyksen rajaongelmista.

Demokraattien mukaan Trumpin politiikka hipoo järjettömyyttä.

– Kun edes hallinnon radikaaleimmat äänet eivät ole riittävän radikaaleja presidentti Trumpille, voimme sanoa, että hän on täysin kadottanut yhteyden amerikkalaisiin, kommentoi demokraatteja senaatissa johtava Chuck Schumer.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi oli samoilla linjoilla.

– On todella hälyttävää, että viranomainen, joka panee lapsia häkkeihin, eroaa sen vuoksi, ettei ole Trumpin hallinnon mielestä riittävän radikaali.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Elizabeth Warren puolestaan kirjoitti Twitterissä, että Nielsenin pitäisi kantaa loppuelämänsä mukanaan häpeää, jonka perheiden repiminen rikki toi mukanaan.

Kellyn lähdettyä Nielsen menetti mentorinsa

Nielsen ehti toimia ministerinä loppuvuodesta 2017. Hän seurasi tehtävässä John Kellyä, joka siirtyi Valkoisen talon kansliapäälliköksi. Kellyn ministeriaikana Nielsen toimi hänen kansliapäällikkönään, ja Kellyä pidettiin Nielsenin mentorina.

Kun Kelly jätti kansliapäällikön pestin vuodenvaihteessa, Nielsen menetti tärkeän tukijan Trumpin hallinnossa.

New York Timesin taannoisen artikkelin mukaan Trumpin hallinto erottaa väkeä korkeista viroista ennennäkemätöntä vauhtia.

– Erottamisella on seurauksensa: kun organisaatio menettää johtajan, se heijastuu kaikkialle, sanoi liittovaltion hallintoa tutkivan Partnership for Public Service -järjestön edustaja Max Stier lehdelle.