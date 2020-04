Trumpin hallinto vastusti helmikuussa suosituksia eristystoimista, sanoo johtava tartuntatautiekspertti

Yhdysvalloissa olisi ollut mahdollista säästää ihmishenkiä, mikäli koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet olisi aloitettu aiemmin, sanoo maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci. Hän kommentoi asiaa uutiskanava CNN:n haastattelussa sunnuntaina.

Faucilta kysyttiin, olisivatko ohjeet fyysisestä etäisyydestä ja kotonapysymismääräykset voineet vaikuttaa kuolemien määrään, jos ne olisi otettu käyttöön jo helmikuussa maaliskuun puolivälin sijasta.

– Tietysti, ei kukaan sitä kiellä, Fauci vastasi.

Fauci jatkoi sanomalla, että päätöksenteko asiassa on monimutkaista ja että varhaisilla sulkutoimilla olisi todennäköisesti ollut "hieman" vaikutusta kuolemien määrään.

Hänen mukaansa ajatus rajoitustoimista kohtasi presidentin hallinnossa tuolloin kuitenkin vastustusta. Presidentti Donald Trump taipui rajoituksiin vasta noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun asiantuntijat olivat niitä suositelleet.

– Me teemme suosituksia. Usein niitä kuunnellaan. Joskus ei. -- Nyt olemme siinä missä olemme, Fauci sanoi.

Kansallista allergia- ja tartuntatautivirastoa johtava Fauci kommentoi helmikuun tapahtumia CNN:lle päivää sen jälkeen kun New York Times kertoi lauantaina Trumpin jättäneen huomiotta koko joukon koronavirukseen liittyviä asiantuntijalausuntoja ja varoituksia.

Kuolleita yli 22 000

Ainakin 1 514 ihmistä on Yhdysvalloissa kuollut koronavirukseen viimeisen vuorokauden, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Määrä putosi aiemmasta vuorokaudesta yli 400:lla.

Luku on kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa. Lauantaina kuolleita kerrottiin olleen edeltävän vuorokauden aikana 1 920.

Yhdysvalloissa on sekä todettuja tartuntoja että koronaviruksesta johtuvia kuolemia eniten maailmassa. Kuolleita on jo yli 22 000. Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 67 ihmistä.

Todettuja tartuntoja on maassa yli 556 000.

CNN:n mukaan tartunnoista yli 104 000 on todettu New Yorkin kaupungissa. Noin kahdeksan miljoonan asukkaan kaupungissa on kuollut yli 6 000 ihmistä. Koko osavaltio kuuluu maan pahimpiin koronavirusalueisiin.

Baltimoressa sijaitsevan Johns Hopkins -yliopiston mukaan maailmassa on todettu jo yli 1,8 miljoonaa koronavirustartuntaa. Kuolleita on yli 114 000. Todelliset luvut lienevät tätä suurempia.

Yli 400 000 ihmisen on raportoitu toipuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Lähteenä myös AFP.