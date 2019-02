Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän tapaa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin 27.–28. helmikuuta Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa.

Tapaamisen ajankohta ja sen sijoittuminen Vietnamiin oli julkistettu jo aiemmin tällä viikolla, mutta nyt selvisi myös tapaamiskaupunki.

Trump sanoi tviitissään odottavansa Kimin tapaamista ja rauhan edistämistä.

– Pohjois-Koreasta tulee Kim Jong-unin johdolla suuri talousmahti. Hän voi yllättää jotkut, mutta hän ei yllätä minua, koska olen oppinut tuntemaan hänet ja tiedän täysin kuinka pätevä hän on. Pohjois-Koreasta tulee toisenlainen raketti – taloudellinen! Trump tviittasi.

Vielä vuonna 2017 Trump haukkui Kimiä pieneksi rakettimieheksi Pohjois-Korean ydinaseohjelmaan viitaten.

Tuleva tapaaminen on toinen Trumpin ja Kimin välillä. He tapasivat ensimmäisen kerran kesäkuussa Singaporessa, jolloin johtajat lupasivat ympäripyöreässä asiakirjassa työskennellä Korean niemimaan ydinaseriisunnan eteen. Sen jälkeen asiassa on tapahtunut hyvin vähän edistystä.