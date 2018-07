Trumpin ja Putinin tapaaminen tuo Suomeen jopa parituhatta toimittajaa

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä tarjoaa tuhannen taalan paikan myös Suomi-kuvan kirkastamiseen. Donald Trumpin ja Vladimir Putinin vanavedessä Suomeen rantautuu satoja jos ei tuhansia ulkomaisia toimittajia, joille isäntämaan kannattaa näyttää parhaat puolensa.

Toimittajien ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa heinäkuun ensimmäisellä viikolla, mutta jo loppuviikon aikana ulkoministeriöön on tullut kymmeniä yhteydenottoja ulkomaisilta tiedotusvälineiltä.

– Kyselyjä on tullut myös tasavallan presidentin kansliaan ja varmasti muillekin toimijoille. Työhypoteesi on, että ulkomaisia toimittajia tulisi noin 2 000, kertoi UM:n viestintäpäivystäjä Kaisa Standish STT:lle.

Arvio perustuu aiemmin Suomessa järjestettyjen tapahtumien kokemuksiin sekä siihen, kuinka paljon mediaväkeä saapui seuraamaan esimerkiksi Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista Singaporessa kesäkuussa.

Mittaluokaltaan Trump–Putin-tapaaminen on selvästi suurin, mitä Suomessa on viime vuosina järjestetty. Esimerkiksi presidentti Putinin viimekesäistä Savonlinnan-vierailua seurasi satakunta venäläistä toimittajaa ja muutamia kansainvälisen median edustajia.

Pressitilat vielä hakusessa

Helsingin valinta Trumpin ja Putinin tapaamispaikaksi varmistui torstaina. Sen jälkeen tasavallan presidentin kanslia ja ulkoministeriön viestintäosasto aloittivat heti tiiviin yhteistyön mediajärjestelyissä. Jo perjantaina oli pystyssä englanninkielinen verkkosivu, jolle päivitetään tietoa tapaamisen järjestelyistä. Sivulta on linkki This is Finland -sivustoon, joka välittää tuoretta Suomi-kuvaa kertomalla muun muassa Suomen eri tapahtumista, uutisista ja ilmiöistä.

Standishin mukaan maakuvan kirkastamiseen panostetaan tapahtuman järjestelyissä muutenkin, ja toimintoja koordinoidaan useiden toimijoiden kuten Helsingin kaupungin kanssa. Millä tavoin vieraille käytännössä Suomi-tietoa jaetaan, tarkentuu järjestelyjen edetessä.

Tapaamisen valmistelua johtaa tasavallan presidentin kanslia. Ulkoministeriö vastaa muun muassa median palveluista, kuten pressikeskuksesta. Sen sijaintia ei vielä ole päätetty, mutta tilaa tarvitaan paljon. Esimerkiksi Bill Clintonin ja Boris Jeltsinin tapaamisen aikana 1997 pressitilat olivat Finlandia-talossa, mutta muitakin vaihtoehtoja on.

Standish arvioi, että järjestelyt työllistävät pelkästään ulkoministeriössä ja tasavallan presidentin kansliassa useita kymmeniä henkilöitä. Päälle tulevat vielä mittavat turva- ja liikennejärjestelyt, joista vastaa poliisi.

– Muita työtehtäviä joudutaan varmasti lykkäämään. Lomia siirretään lähinnä vapaaehtoispohjalta.

Helsinki valokeilaan

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvioi loppuviikosta medioille Trump-Putin-tapaamisen olevan huomioarvoltaan isoimpia tapahtumia Helsingissä olympialaisten ja Etykin jälkeen. Toiveena on, että kansainvälinen mediaväki ehtii kokouskiireiltään tutustua myös pääkaupungin nähtävyyksiin ja luontokohteisiin.

Kovin moni ulkomaisista toimittajista ei välttämättä jää tänne pidemmäksi aikaa. Pari-kolmesataa heistä liikkuu presidenttien delegaatioiden mukana ja poistunee maasta samoihin aikoihin niiden kanssa.

– Toimitusten aikataulut ovat tiukkoja, mutta logistisista syistä voisi olettaa, että osa jää tänne ainakin yöksi. Etukäteen kun ei tiedä, kuinka pitkiksi tapaamiset venyvät, Standish sanoi.