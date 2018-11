Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kanssa julkisesti riitautuneen pornotähti Stormy Danielsin asianajaja on pidätetty epäiltynä perheväkivallasta, kertoi maan poliisi keskiviikkona.

Stormy Danielsina tunnettu Stephanie Clifford on ollut piikkinä Trumpin lihassa presidentinvaalikampanjoinnista lähtien. Clifford on väittänyt, että hänellä on ollut vuonna 2006 alkanut seksisuhde Trumpin kanssa. Hän on hakenut mitätöintiä vaitiolosopimukselle, jossa hän lupasi vaieta väitetystä seksisuhteesta rahaa vastaan.

Los Angelesin poliisi ei ole antanut Cliffordin asianajajan Michael Avenattin pidätyksestä lisätietoja. Poliisin mukaan epäilty väkivalta tapahtui tiistaina, kertoo muun muassa Washin gton Post.

Avenatti sanoo asianajotoimistonsa välityksellä lähettämässään tiedotteessa, että syytökset ovat täysin valheellisia. Hän tiedotteessa lisäksi kiittää Los Angelesin poliisin työntekijöitä ammattimaisuudesta. Hän sanoo tiedotteessa, ettei ole koskaan ollut fyysisesti väkivaltainen eikä hän ollut väkivaltainen myöskään sinä iltana kuin väitetty väkivalta tapahtui.

– Kaikki päinvastaiset syytökset ovat tekaistuja ja tarkoitettu vain vahingoittamaan mainettani. Odotan, että minut vapautetaan kaikista syytteistä, hän sanoo.

Päästyään vapaaksi Avenatti toisti toimittajille suunnilleen samat asiat kuin tiedotteessa. Washington Postin mukaan Avenatti kiitti jälleen poliisin toimintaa.

– Heillä ei ollut vaihtoehtoja näiden epäilyksien valossa.

– Toiseksi en ole koskaan lyönyt naista. En koskaan tule lyömään naista. Olen ollut naisten oikeuksien puolestapuhuja koko urani ajan, hän sanoi.

Avenattista on tullut tunnettu asianajaja sen jälkeen, kun hän alkoi ajaa Cliffordin asiaa. Avenatti on lisäksi kertonut harkitsevansa, että pyrkisi demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuoden 2020 vaaleissa.

Clifford ei ole vastannut Washington Postin haastattelupyyntöön.