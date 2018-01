Trumpin lääkärin mukaan ei ole syytä epäillä presidentin mielenterveyttä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pysynee terveenä koko presidenttikautensa ajan, kertoi Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson tiedotustilaisuudessa, joka koski Trumpin terveystarkastuksen tuloksia.

Lääkärin mukaan hänellä ei ole syytä epäillä presidentin mielenterveyttä sen perusteella, että hän on seurannut presidenttiä päivittäin Valkoisessa Talossa.

Lääkärin mukaan Trump itse vaati päästä kognitiiviseen testiin, jossa hän suoriutui "äärimmäisen hyvin". Psykologiassa sanalla kognitiivinen tarkoitetaan tiedon hankintaan ja käyttöön liittyvää toimintaa.

– Viitteitä minkäänlaisista kognitiivisista ongelmista ei ole, lääkäri sanoo.

Jackson keskusteli Trumpin kanssa myös liikunnasta ja ruokavaliosta. Realistinen painonpudotustavoite Trumpille on noin neljästä ja puolesta kilosta vajaaseen seitsemään kiloon, Jackson sanoo.

Lääkärin mukaan presidentin yleisterveys on erinomainen, mutta Trumpilla ei ole tällä hetkellä liikuntarutiinia. Siitä huolimatta presidentillä on "paljon energiaa ja kestokykyä". Paikalla ollut toimittaja kysyi, miten ihminen, joka syö McDonald'sissa eikä liiku, voi olla niin terve. Trump on kertonut pitävänsä pikaruoasta.

– Sitä kutsutaan genetiikaksi. Hänellä on erinomaiset geenit. Hän on todella terve noista asioista huolimatta.

Lääkäri vakuutteli, ettei peittele Trumpin terveydestä mitään.

Trump on 71-vuotias. Lääkärin mukaan eliniänodote on sama, kuin keskimääräisellä amerikkalaismiehellä. Hän mainitsi Trumpin eduksi sen, ettei tämä juo tai polta.

Lääkäri myös kertoi, että Trump vaatii vain vähän unta, mikä voi olla myös hänen menestyksensä taustalla.

– Hän nukkuu neljästä viiteen tuntia yössä.

Trump kävi viime perjantaina ensimmäistä kertaa terveystarkastuksessa sen jälkeen, kun hän aloitti Yhdysvaltain presidenttinä viime tammikuussa. Lääkäri kertoi sen jälkeen lähinnä sen, että Trump on erittäin terve. Presidentit käyvät perinteisesti terveystarkastuksessa vuosittain.