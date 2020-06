Trumpin mielestä kuristusotteen konsepti vaikuttaa "viattomalta ja täydelliseltä" – Trump puolsi kuristusotekieltoja, mutta esitti kuitenkin otteen hyväksyviä näkemyksiä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä ”kuristusotteen konsepti kuulostaa niin viattomalta ja niin täydelliseltä”. Trump kommentoi kaupunkien ja osavaltioiden puuhaamia kuristusotekieltoja Fox Newsin haastattelussa perjantaina paikallista aikaa.

Trumpin mukaan otteen kanssa tulee kuitenkin olla varovainen, ja hän sanoi olevansa sitä mieltä, että olisi yleisesti ottaen hyvä asia, että sen käyttö lopetettaisiin.

Monissa Yhdysvaltain kaupungeissa on pyritty viime aikoina kieltämään kuristusotteen käyttö poliisityössä. Taustalla ovat mielenosoittajien vaateet poliisiväkivallan ja rakenteellisen rasismin kitkemiseksi.

Ympäri Yhdysvaltoja ja muualla maailmassa levinneet mielenosoitukset saivat alkunsa, kun mustaihoinen George Floyd sai surmansa pidätystilanteessa Minneapolisissa vajaa kolme viikkoa sitten. Valkoihoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan. Poliisia syytetään toisen asteen murhasta, joka vastaa Suomessa lähinnä tappoa.

Käyttö riippuu siitä kuinka monta mukana tappelussa

Trump kertoi Foxin haastattelussa olevansa kieltämisen kannalla, mutta samaan aikaan hän kuitenkin listasi myönnytyksiä tilanteista, joissa otteen käyttö olisi mahdollisesti ongelmattomampaa.

– En pidä kuristusotteista, Trump toteaa haastattelussa.

– Mutta joskus, jos olet yksin ja tappelet jonkun kanssa, se on hankalaa, hän jatkaa.

Hänen mielestään kuristusotteen käytön hyväksyttävyyteen vaikuttaa muun muassa se, onko tappelussa yksi yhtä vastaan vai onko tappelussa mukana enemmän ihmisiä. Kyse on kovuudesta ja voimasta, hän painottaa.

Trump esittää myös kysymyksen siitä, mitä tulisi tehdä, jos pahassa tilanteessa saa jonkun kuristusotteeseen.

– Mitä aiot tehdä nyt? Päästää irti ja sanoa "Voi, aloitetaan alusta", Trump sanoi haastattelussa.

Trump siirsi kampanjatilaisuuttaan

Trumpin kesäkuun 19. päiväksi suunniteltu kampanjatilaisuus Oklahomassa siirretään seuraavaan päivään, presidentti kertoo Twitterissä.

Oklahoman Tulsassa järjestettävä tilaisuus ehti aiheuttaa ristiriitaa laajojen rasismia vastustavien mielenosoitusten jatkuessa. Tulsassa joukko valkoisia tappoi satoja afroamerikkalaisia vuonna 1921. Trumpin kampanjatilaisuus piti alun perin pitää 19. kesäkuuta, jolloin juhlistetaan afroamerikkalaisten orjuuden päättymistä.

Kalifornian demokraattisenaattori Kamala Harris kritisoi tapahtumaa valkoisen ylivallan tervetuliaistapahtumaksi. Trumpin hallinnosta taas kerrottiin, että 19. kesäkuuta on merkityksellinen päivä presidentille.

Trump perustelee tapahtuman siirtoa seuraavaan päivään sillä, että monet hänen "afroamerikkalaiset ystävänsä ja tukijansa" pyysivät tapahtuman siirtämistä juhlapäivän kunnioittamiseksi.

New Yorkin poliisien kovat otteet kritiikin kohteena

Viimeisin kuristusotekielto hyväksyttiin brittilehti Guardianin mukaan perjantaina New Yorkissa, kun kuvernööri Andrew Cuomo allekirjoitti lainsäädännön, joka kielsi kyseisen tekniikan käytön koko osavaltiossa.

Valtaosa mielenosoituksista on ollut rauhanomaisia. Mielenosoituksissa on vaadittu muun muassa loppua rakenteelliselle rasismille ja poliisiväkivallalle.

Osa mielenilmauksista on kuitenkin edennyt varasteluksi ja väkivaltaisuuksiksi New Yorkissa ja muissa kaupungeissa. New Yorkin poliisin asennetta on kritisoitu laajalti. Paikallisen poliisin on havaittu muun muassa tönineen väkivaltaisesti rauhanomaisten mielenosoittajien joukkoja. Osa poliiseista on ollut kurinalaisia.

Yhdelle poliisille asetettiin syytteet sen jälkeen, kun tämä oli työntänyt naisen maahan ja tapaus oli taltioitu videolle. Kyseessä oli ensimmäinen newyorkilaispoliisi, jota vastaan on nostettu rikossyytteitä kovien otteiden vuoksi.

Kolmelle mielenosoittajalle ehkä elinkautinen

Yhdysvaltalaissyyttäjät asettivat perjantaina useita syytteitä kolmea mielenosoittajaa vastaan. Mielenosoittajien epäillään heittäneen polttopulloja poliisiautoja päin New Yorkissa järjestetyissä antirasismimielenosoituksissa. Mielenosoittajien saamien syytteiden kerrotaan voivan johtaa jopa elinkautisiin vankilatuomioihin.

Liittovaltionsyyttäjien Brooklynissa nostamat syytteet väittävät epäiltyjen heittäneen räjähteitä poliisiautoja kohti kahdessa erillisessä tapauksessa toukokuun lopulla. Kukaan ei loukkaantunut kummassakaan tapauksessa.

Kolmikkoa vastaan on nostettu seitsemän eri syytettä, mukaan lukien tuhopoltto, yleinen levottomuus sekä räjähdevälineiden hallussapito ja käyttö.

– Jos heidät tuomitaan kaikkien syytteiden osalta, voisi heitä kohdata mahdollisesti elinkautinen vankilatuomio, Yhdysvaltain syyttäjäntoimiston edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Kaikki kolme ovat viranomaisten hallussa, eikä heille ole asetettu takuita. Heidän asianajajansa on valittanut päätöksestä.

Syytteiden käsittelemät mielenosoitukset tapahtuivat ensimmäisenä George Floydin kuoleman jälkeisenä viikonloppuna.