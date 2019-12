Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää erittäin loukkaavana Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kommenttia siitä, että sotilasliitto Nato on "aivokuollut". Trump kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Lontoossa Nato-kokouksen yhteydessä.

Macron arvosteli Natoa viime kuun alkupuolella viikkolehti Economistin haastattelussa.

Trumpin mukaan Natolla on tärkeä tehtävä, ja Macronin kommentti sotilasliitosta on hänen mielestään erittäin loukkaava ja ilkeä. Trump huomautti myös, ettei kukaan muu tarvitse Natoa enemmän kuin Ranska. Hän totesikin, että Macronin lausunto on Ranskalle hyvin vaarallinen.

Trump myös arvosteli jäsenmaita, jotka eivät hänen mielestään osallistu riittävästi sotilasliiton kustannuksiin. Erityisen tyytymätön Trump on Saksaan. Trump kuitenkin kehui jäsenmaiden lisänneen puolustusmenojaan massiivisesti Valkoisesta talosta tulleen painostuksen vuoksi.

Trump kertoi myös tapaavansa Britannian pääministerin Boris Johnsonin Nato-kokouksen yhteydessä. Samalla hän ilmoitti yrittävänsä pysyä erossa Britannian vaalitaistosta.

Trumpin ei alun perin odotettu tapaavan Johnsonia kahden kesken. Tarkkaa tietoa tällaisesta kokoontumisesta ei vieläkään ole annettu.

Johtajat juhlistavat 70-vuotiasta Natoa

Trump on Lontoossa siellä järjestettävän Nato-maiden johtajien kokouksen vuoksi. Kokouksessa juhlistetaan sotilasliiton 70-vuotispäivää.

Tänään johtajat kerääntyvät kuningatar Elisabetin vastaanotolle Buckinghamin palatsiin, ja huomenna keskiviikkona on vuorossa varsinainen juhlakokous.

Kokouksen liepeillä järjestetään jo tänään myös Syyrian tilannetta käsittelevä kokous. Siihen osallistuvat Turkin, Ranskan, Britannian ja Saksan johtajat.