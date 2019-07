Trumpin mukaan USA aikoo jättää Afganistaniin reilusti tiedustelujoukkoja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo aikovansa jättää Afganistaniin reilusti tiedustelujoukkoja, vaikka haluaakin vetää yhdysvaltalaisjoukot maasta.

Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa, että Afganistaniin jätetään paljon enemmän tiedustelujoukkoja kuin voisi kuvitella. Hän kuvaili Afganistania "terroristien Harvardiksi" viitaten yhdysvaltalaiseen huippuyliopistoon.

Trump sanoi, että on koko ajan halunnut vetää joukot pois Afganistanista, jossa Yhdysvallat on sotinut vuodesta 2001. Hän on kuitenkin viivyttänyt vetäytymistä sotilasneuvonantajien suositusten takia.