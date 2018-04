Trumpin nimeämä ehdokas veteraaniministeriksi saattaa vetäytyä valintaprosessista – rajuja syytöksiä ja turhautumista

Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson harkitsee vetäytyvänsä veteraaniministerin valintaprosessista, kertoo Washington Post lähdetietoihinsa vedoten.

Kahden asiasta perillä olevan lähteen mukaan taustalla on Jacksonin turhautuminen. Jackson on joutunut valinnan aikana myrskynsilmään, sillä häntä vastaan on esitetty rajuja syytöksiä. Keskiviikkona demokraatit julkaisivat uusia epäilyksiä Jacksonin epäammattimaisesta käytöksestä. Syytökset perustuvat dokumenttiin, johon haastateltiin 23 ihmistä, jotka ovat Jacksonin entisiä tai nykyisiä kollegoita.

Jacksonin väitetään muun muassa kirjoittaneen reseptejä potilaille tietämättä näiden potilashistoriaa. Hänen väitetään myös myrkyttäneen työilmapiiriä ja kirjoittaneen itselleen reseptejä. Mukana oli myös väite, jonka mukaan Jackson olisi rikkonut hallituksen ajoneuvoa tultuaan humalaan Salaisen palvelun juhlissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ehdottanut veteraaniasioista vastaavan ministerin tehtävään Jacksonia.

Aiemmin pestissä toimi David Shulkin, mutta Trump ilmoitti maaliskuun lopussa vaihtavansa Shulkinin Jacksoniin.