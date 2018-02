Trumpin suuri infrastruktuurihanke saattaa jäädä tyhjäksi puheeksi

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on julkistanut ehdotuksensa valtavaksi infrastruktuuriuudistukseksi. Niin hänen oma puolueensa republikaanit kuin oppositiopuolue demokraatitkin pelkäävät kuitenkin, ettei ehdotus ota riittävän selvästi kantaa siihen, miten mittavat infrastruktuurihankkeet rahoitettaisiin.

Muun muassa Politicon mukaan Trump kaavailee, että valtaosa hankkeen rahoituksesta tulisi osavaltioilta, paikallistason toimijoilta ja yksityiseltä sektorilta. Hankkeen kokonaishinnaksi on laskettu huimat 1,5 biljoonaa dollaria, josta valtion osuus olisi 200 miljardia dollaria.

Valkoisen talon mukaan Trumpin suunnitelma on tarkoitettu kongressille neuvottelujen lähtölaukaukseksi, ei "ota tai jätä" -tyyppiseksi ehdotukseksi.

Republikaanit ja demokraatit ovat yksimielisiä siitä, että Yhdysvaltojen tiet, sillat, rautatiet ja muu infrastruktuuri ovat päässeet kaameaan kuntoon. Puolueet ovat kuitenkin erimielisiä siitä, miten niiden korjaaminen tulisi rahoittaa.

Koska Trumpin ehdotus ei vastaa tähän vaikeimpaan kysymykseen, on hyvin mahdollista, ettei hänen kaavailemansa suurhanke koskaan toteudu.

Kannustinrahaa ja inspiroivaa futurismia

Muun muassa NBC kertoo, että puolet Trumpin kaavailemasta 200 miljardin sijoituksesta on tarkoitus käyttää kannustinrahana: jos osavaltio, paikallistason toimija – kuten piirikunta tai kaupunki – tai yksityinen sijoittaja sitoutuu sijoittamaan tärkeäksi katsomaansa hankkeeseen, valtio tulee vastaan omalla sijoituksellaan.

Politicolle viikonvaihteessa puhunut Valkoisen talon edustaja sanoi, että tarkoituksena on selvittää, mitkä hankkeet ovat paikallisyhteisöille aidosti tärkeitä. Hänen mukaansa tärkeyden näkee siitä, että yhteisö on valmis sijoittamaan hankkeeseen itsekin eikä vain odota valtion hoitavan kaiken.

– Monet kommentit, joita olen kuullut aloitettuani tässä työssä, ovat tulleet ihmisiltä, jotka sanovat "Tämä on ehdottoman olennainen projekti, se täytyy toteuttaa, se on yhteisöllemme välttämätön. Taloutemme lähtee jyrkkään nousuun, jos toteutamme sen." Ja minä kysyn "Paljonko olette sijoittaneet siihen?", ja he vastaavat "Emme me ole mihinkään sijoittamassa. Haluaisimme teidän sijoittavan", Valkoisen talon edustaja sanoi Politicolle.

Trumpin ehdotuksessa 20 miljardia käytettäisiin futuristisiin hankkeisiin, jotka inspiroisivat kaikkia amerikkalaisia. Lennokkaimmissa spekulaatioissa tämä saattaisi tarkoittaa esimerkiksi Elon Muskin kaavailemaa supernopeaa Hyperloop-kapseliputkea. Valkoisen talon mukaan arkisemmatkin hankkeet, kuten New Yorkin ja New Jerseyn yhdistävä vedenalainen rautatie, saattaisivat kuitenkin saada inspiroivaan futurismiin korvamerkittyä rahaa.

50 miljardia jaettaisiin osavaltioille maaseudun infrastruktuuriprojekteihin. Osavaltiot saisivat varsin vapaat kädet päättää, mihin tämän rahan käyttäisivät.

Rahan jakamisen lisäksi Trump haluaa nopeuttaa ja suoraviivaistaa rakennushankkeiden luvanhakuprosessia.

Budjettiehdotuksessa korvaavia säästöjä

Valkoinen talo julkisti maanantaina budjettiehdotuksensa, joka Washington Postin mukaan sisälsi tuntuvia leikkauksia köyhien toimeentuloa tukeviin ohjelmiin, kuten ruokakuponkiohjelmaan ja valtion sairausvakuutusohjelma Medicareen. Leikkausten tarkoitus olisi rahoittaa infrastruktuuriuudistus.

Presidentin budjettiehdotuksen merkitys on vähäinen, sillä budjetista päättää kongressi, joka pääsi jo viime viikolla yksimielisyyteen ensi vuoden rahankäytöstä. Trump on luvannut tukea valtapuolueen ja opposition viimeviikkoista kompromissia.

Budjettiehdotuksessa huomionarvoista on, että se ei pyri toteuttamaan Trumpin edustaman valtapuolueen republikaanien pitkäaikaista tavoitetta poistaa valtion budjetin alijäämä kymmenen vuoden kuluessa.

Jo aiemmin oli käytännössä selvää, että tavoitteesta oli luovuttu, sillä republikaanienemmistöisen kongressin joulukuussa hyväksymä verouudistus ja kongressin viimeviikkoinen budjettikompromissi tekevät kumpikin budjetista entistäkin alijäämäisemmän. Budjettiesitys osoittaa tavoitteesta luopumisen kuitenkin yksiselitteisesti.

Lähteinä myös New York Times, Washington Post ja CNN. Kirjoittaja on STT:n Yhdysvaltojen-avustaja.