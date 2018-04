Trumpin vastaisuus ja #metoo-liike innostivat: USA:n välivaaleissa ennätysmäärä naisehdokkaita

Kun Donald Trump astui Yhdysvaltojen presidentin virkaan tammikuussa 2017, miljoonat pöyristyneet amerikkalaisnaiset osoittivat mieltään kaduilla. Nyt Yhdysvalloissa lähestyvät jo seuraavat vaalit, ja ehdolle on asettumassa ennätysmäärä naisia.

Naisehdokkaiden määrä on kasvanut dramaattisesti erityisesti oppositiopuolue demokraattien riveissä.

Vaaleja analysoivan sitoutumattoman Cook Political Reportin naisehdokkaiden asiantuntija Jennifer Duffy sanoo, että naisia ovat innoittaneet asettumaan ehdolle niin viime presidentinvaalien tulos kuin seksuaalisen häirinnän vastainen #metoo-liikekin.

Amerikkalaisnaiset ovat poliittisessa päätöksenteossa pahasti aliedustettuina. Tällä hetkellä senaattoreista ja edustajainhuoneen jäsenistä alle viidesosa on naisia, vaikka kaikista amerikkalaisista naisia on hieman yli puolet.

Nyt tai ei koskaan

Vaalituloksessa demokraattinaisia kirveli sekä ensimmäisenä naisena suuren amerikkalaispuolueen presidenttiehdokkaaksi päässeen Hillary Clintonin tappio että se, että hänet voitti juuri Trump, joka on laukonut naisista lukemattomia vihamielisiä ja seksistisiä kommentteja ja jota useat naiset ovat syyttäneet seksuaalisesta häirinnästä.

Häirintää näkyväksi tekevä #metoo-liike puolestaan on voimaannuttanut monet naiset vaatimaan muutosta.

Rutgersin yliopiston amerikkalaisten naisten asemaa politiikassa tutkivan keskuksen apulaisjohtaja Jean Sinzdak kertoo, että demokraatteja kannattavia naisia on houkuttanut mukaan politiikkaan myös tyytymättömyys presidentti Trumpin ja republikaanienemmistöisen kongressin asialistaan.

Duffy kertoo monen naisehdokkaan kuvailleen, että ehdokkaaksi asettumisen aika on nyt tai ei koskaan. Monet ovat jopa valmiita kisaamaan istuvaa poliitikkoa vastaan, vaikka istuvan poliitikon syrjäyttäminen on yleensä vaikeaa ehdokkaalle kuin ehdokkaalle sukupuoleen katsomatta.

Naisia politiikkaan kannustavan She Should Run -järjestön johtaja Clare Bresnahan English sanoo amerikkalaisnaisten heränneen siihen, että jos he haluavat muutosta, heidän täytyy itse saada se aikaan.

– Naiset ovat alkaneet tajuta, että he itse ovat niitä johtajia, joiden kaltaisia he ovat odottaneet.

Sukupuoli edellä

Ajan henki on muuttunut niin paljon, että Sinzdakin mukaan moni naisehdokas korostaa tämänvuotisessa kampanjassaan sukupuoltaan. Ennen sukupuolta pidettiin naisehdokkaalle haittana.

– Nyt sukupuoli esitetäänkin positiivisena asiana. Äänestäjät ovat aiempaa vastaanottavaisempia sille viestille, Sinzdak toteaa.

Koska amerikkalaisnaiset ovat politiikassa yhä suhteellisen harvinainen näky, naisehdokkaan on helppo edustaa muutosta, ja juuri muutosta monet äänestäjät näyttävät kaipaavan.

Kaikesta tästä huolimatta on vielä vaikea arvioida, muuttuuko Yhdysvaltojen kongressin kokoonpano syksyn vaalituloksen myötä naisvoittoisemmaksi.

Sinzdak ennustaa, että naisten määrä kongressissa kasvaa ainakin vähän. Hän huomauttaa kuitenkin, että nykyisten naispoliitikkojen joukossa on monia, jotka eivät tavoittele uudelleenvalintaa.

Duffy painottaa, että monessa tapauksessa kyse on nykyisestä edustajainhuoneen jäsenestä, joka ei pyri uudelleen edustajainhuoneeseen, koska tähtää korkeammalle ja kisaa senaattorin tai osavaltionsa kuvernöörin paikasta.

Ulkonäön haukkumista ja jopa tappouhkauksia

Suurin este amerikkalaisnaisten ehdolle asettumiselle on asiantuntijoiden mukaan se, että puolueiden päättäjät ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat eivät useinkaan ehdota naiselle ehdokkuutta. Ehdolle voi asettua ilmankin puolueen tukea, mutta silloin ei pääse käyttämään hyväkseen puolueen asiantuntemusta tai verkostoja.

Naisia politiikkaan kannustavan She Should Run -järjestön johtaja Clare Bresnahan English kertoo, että monen naisen ehdokkuushaluja hillitsee myös pelko seksistisistä hyökkäyksistä.

– Naisehdokkaat saavat uhkaavia puheluita ja sähköposteja: tappouhkauksia ja muita väkivaltaisia uhkauksia.

Naisehdokkaat saavat osakseen myös paljon arvostelua. Vaaleja analysoivan Cook Political Reportin naisehdokkaiden asiantuntija Jennifer Duffy kertoo, että naisia lyttäävät usein toiset naiset.

Erityisen ankarasti amerikkalaisäänestäjät suomivat naisia, jotka yrittävät yhdistää poliittisen viran ja pienten lasten äitiyden. Ehdokkaalta tiukataan, kuka hänen lapsiaan hoitaa ja miten hän pystyisi olemaan hyvä äiti ja vaimo samaan aikaan, kun toimisi politiikassa.

– Miehiltä ei ikinä kysellä vastaavaa, Duffy painottaa.

Myös naisehdokkaiden ulkonäköä haukutaan avoimesti, ja heidän painostaan naljaillaan. Joidenkin ehdokkaiden ulkonäköä kehutaan, mutta Bresnahan Englishin mukaan myös positiivisten ulkonäkökommenttien on huomattu heikentävän ehdokkaan mahdollisuuksia menestyä vaaleissa.

Duffy toteaa, että monet pienten lasten äidit ovat itsekin huolissaan poliittisen uran ja äitiyden yhdistämisestä eivätkä siksi edes halua asettua ehdolle.

Hän kertoo myös, että naisille on miehiä tyypillisempää noudattaa kirjoittamattomia sääntöjä: Jos he päättävät tavoitella uraa politiikassa, he aloittavat usein nöyrästi paikallispolitiikan pienistä piireistä, kun taas miehet pyrkivät todennäköisemmin suoraan korkeampiin virkoihin. Tämä hidastaa naisten pääsyä valtakunnallisesti vaikuttaville paikoille.

Kirjoittaja on STT:n Yhdysvaltojen-avustaja.