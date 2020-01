Trumpin virkarikossyytteet senaattiin ensi viikolla

Presidentti Donald Trumpin virkarikosasia tulee senaatin käsittelyyn ensi viikolla, kertoi Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi perjantaina.

Pelosi kertoi demokraateille lähettämässään kirjeessä, että hän on pyytänyt edustajainhuoneen oikeuskomitean puheenjohtajaa Jerry Nadleria valmistautumaan toimittamaan syytteet senaatille. Palosi kertoi valaisevansa asiaa lähemmin demokraattien ryhmäkokouksessa tiistaina.

Senaatin republikaanipuhemies Mitch McConnell on toistuvasti vaatinut Pelosia lähettämään syytteet eteenpäin ja syyttänyt tätä viivyttelystä. Demokraattien mukaan viivästys on johtunut siitä, että asiassa on koko ajan ilmennyt uutta.

– Jokaisella senaattorilla on nyt edessään valinta: ollako uskollinen presidentille vai perustuslaille, Pelosi sanoi kirjeessään.

Edustajanhuone päätti joulukuussa, että Trumpia vastaan nostetaan virkarikossyytteet. Senaatissa republikaaneilla on enemmistö, joten Trumpia tuskin tuomitaan virkarikoksesta.