Trumpin virkarikostutkinnassa ensimmäiset julkiset kuulemiset ensi viikolla – lauteille astelee presidentistä suorat sanat lausunut Ukrainan-lähettiläs

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin virkarikostutkintaan liittyvä ensimmäinen julkinen kuuleminen järjestetään ensi viikolla. Yhdysvaltain Ukrainan-lähettilään William Taylorin sekä ulkoministeriön Eurooppa-osastoa johtavan George Kentin on määrä saapua kongressin kuultavaksi keskiviikkona.

Tayloria on aiemmin kuultu suljettujen ovien takana. Hänen on kerrottu sanoneen, että Trump käytti Yhdysvaltojen Ukrainalle myöntämää sotilasavustusta neuvotteluvälineenä ja kiristi presidentti Volodymyr Zelenskyitä aloittamaan korruptiotutkinnan demokraattien Joe Bidenia ja tämän poikaa vastaan.

– Ihmiset voivat nyt itse nähdä, kuinka Trump värväsi kokonaisia hallinnon osastoja laittomaan pyrkimykseensä liata poliittinen haastajansa, demokraattien Adam Schiff sanoi.

Kent puolestaan ilmaisi suljettujen ovien takana huolensa Valkoisen talon tavasta kutsua aiemmin Ukrainan-lähettiläänä toiminut Marie Jovanovitch takaisin Yhdysvaltoihin.

Jovanovich itse on kertonut, että hänet haluttiin ulos, koska hänen tapansa hoitaa ulkosuhteita poikkesi tavanomaisesta. Hänen on määrä olla kongressin kuultavana ensi viikon perjantaina.

Yhdysvaltain edustajainhuone päätti viime viikolla muodollisesti edetä seuraavaan vaiheeseen virkarikostutkinnassa. Edustajainhuone äänesti, että virkarikostutkintaa koskevista todistajien kuulemisista ja tutkinnan pöytäkirjoista tehdään julkisia.

Uudessa vaiheessa myös Trumpin puolustusasianajajilla on mahdollisuus esittää todistajille kysymyksiä.

Useat todistajat vahvistaneet painostuksen

Trumpin Ukraina-puhelusta alkunsa saanut virkarikostutkinta on ollut käynnissä viikkojen ajan suljettujen ovien takana. Tähän mennessä kymmenkunta todistajaa on vahvistanut edustajainhuoneen kuulusteluissa Trumpin painostaneen Ukrainaa kaivelemaan törkyä demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä entisestä varapresidentistä Bidenistä ja tämän pojasta. Trump on kiistänyt kaiken.

Demokraattien mukaan Trump jäädytti sotilasavun Ukrainalle pakottaakseen Ukrainan käynnistämään korruptiotutkinnan Bidenistä ja tämän pojasta, joka oli ukrainalaisen energiayhtiön hallituksessa.

Jos näyttö Trumpia vastaan todetaan riittävän vahvaksi, edustajainhuoneen oikeuskomitea nostaa viralliset syytteet presidenttiä vastaan. Varsinaisen viraltapanomenettelyn käynnistämisestä päättää edustajainhuone mutta itse viraltapanosta republikaanienemmistöinen senaatti, jos sinne asti päästään.