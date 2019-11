Tshekin pääministeri kahden tulen välissä – maan suurinta puoluetta johtavan miljardöörin yhteydet liike-elämään epäilyttävät EU:ssa ja kotimaassa

Vuosikymmen päättyy dramaattisesti Tshekin pääministerin Andrej Babishin kannalta. Euroopan komission tilintarkastuksen päätös ja mahdollinen syyte kotimaassa ratkaisevat vuoden loppuun mennessä, joutuuko Babish tilille väitetystä petoksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä.

EU:n petoksentorjuntavirasto Olafin tutkimuksen mukaan miljardööriliikemies Babish yhteistyökumppaneineen syyllistyi vuonna 2008 kahden miljoonan euron EU-tukipetokseen liittyen Babishin omistamaan Capi Hnizdo (Haikaranpesä) -virkistys- ja konferenssikeskukseen. Tapaus Haikaranpesä on varjostanut Babishia koko vaalikauden.

Vuoden 1989 Samettivallankumouksen juhlavuonna sadattuhannet ovat osoittaneet mieltään Babishia ja korruptiota vastaan Prahan ja muiden tshekkiläisten kaupunkien kaduilla.

Syyttäjä paineen alla

Syyskuussa valtakunnansyyttäjä kuitenkin ilmoitti, ettei Babishia vastaan nostettaisi syytteitä, vaikka tutkimuksissa löytyikin viitteitä tarkoituksenmukaisesta EU-tukien hankkimisesta Haikaranpesälle väärin perustein. Syyttäjän 90-sivuisen raportin mukaan selvää yhteyttä tukipetoksen ja Babishin välillä ei löytynyt.

Päätösvalta on nyt korkeimman oikeuden syyttäjällä Pavel Zemanilla, joka päättää, avataanko tapauksen tutkinta uudelleen. Päätös on tehtävä marraskuun loppuun mennessä.

Politiikan tutkijan Jiri Pehen mukaan Zeman on valtavan paineen alla, sillä päätyy hän mihin tahansa ratkaisuun, häneltä tullaan vaatimaan vakuuttavia perusteluja – niin pääministerin tukijoiden kuin vastustajien toimesta. Myös Olaf-virasto vaatisi perusteluja syyttämättä jättämiselle.

Vastausta odotellessa maan presidentti Milosh Zeman – ei sukua syyttäjälle – on ilmoittanut julkisesti, että mikäli tutkimusta jatketaan, hän aikoo lopettaa sen välittömästi.

– Kyseessä on ennenkuulumaton sekaantuminen rikosoikeudelliseen prosessiin, Pehe sanoo STT:lle.

– Presidentti on antanut ehdottoman tukensa Babishille.

Babish itse reagoi presidentin ilmoitukseen sanomalla, ettei hän hyväksyisi moista vaan haluaisi puhdistaa nimensä.

Säätiö oli vain kulissi?

Pehe uskoo, että Haikaranpesää tärkeämpi ja vakavampi uhka on kuitenkin EU:n tilintarkastus, joka niin ikään saatetaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Kesällä julkaistun Euroopan komission alustavan tilintarkastuksen mukaan Babishin toiminta pääministerinä täyttää eturistiriidan kriteerit, sillä hänellä on yhä liian läheiset suhteet rakentamansa maatalousteollisuuteen keskittyneen Agrofert -liikeimperiumin toimintaan. Agrofert ei komission mukaan olisi saanut ottaa vastaan 17,4 miljoonan euron EU-tukia Babishin eturistiriidan vuoksi.

Babish siirsi omistuksensa säätiön nimiin toimiessaan valtiovarainministerinä keväällä 2017. Säätiön katsotaan kuitenkin olevan vain kulissi. Vaikka Babish itse sanoo toimineensa laillisesti, on senaatin komissio kutsunut hänet kuultavaksi EU:n tilintarkastukseen liittyen.

Pehen mukaan Babishin on nyt päätettävä, haluaako hän olla mukana politiikassa vai liike-elämässä.

– Ellei hän tee selvää pesäeroa Agrofertin ja politiikan välillä, voivat koko Tshekin EU-tuet olla uhattuina, ei vain Agrofertin, Pehe kertoo STT:lle.

Pääministerin puolue yhä suosituin

Mielenosoituksista ja skandaaleista huolimatta pääministerin ANO-liikkeen kannatus Tshekissä on yhä lähes 30 prosenttia. Vaikka pääministeriä pidetään epäluotettavana oligarkkina, hänen on varallisuutensa turvin mahdollista pitää kampanjaansa käynnissä keskeytyksettä.

Pehe uskoo Babishin kannatuksen perustuvan pääasiassa talouskasvuun ja sen myötä jaettaviin etuuksiin. Puolan Laki ja oikeus -puolueen tavoin Babish on turvannut ANO-liikkeensä korkean kannatuksen suosituilla sosiaalituilla, muun muassa nostamalla eläkkeitä ja nuorten perheiden tukia.

Babishin suosio ei kuitenkaan perustu arvopolitiikkaan, eikä hänellä ole vahvoja mielipiteitä esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin tai uskontoon liittyen.

ANO:n vähemmistöhallituksen vastentahtoinen apupuolue sosiaalidemokraatit on sen sijaan menettänyt kannatustaan valtavasti. Edellisen hallituksen pääministeripuolue on tipahtanut yli 20 prosentista noin seitsemään, ja jokainen katteeton lupaus lähteä hallituksesta on syönyt kannatusta entisestään. Puolue harkitsi irtaantumista Babishista kesän mielenosoitusten aikaan, ja nyt puolue on ilmoittanut lähtevänsä hallituksesta, jos presidentti Zeman sekaantuu Babishin mahdolliseen petostutkintaan.