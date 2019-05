Tshekin pääministerin ahdinko syvenee – epäillään EU-tukien kavaltamisesta

Tshekin toiseksi rikkaimman miehen Andrej Babishin kausi pääministerinä on ollut täynnä skandaaleja. Suositun ANO-liikkeen johtajaa ja useita hänen perheenjäseniään epäillään EU-tukien kavaltamisesta liki kahden miljoonan euron arvosta.

Babish on toistuvasti viimeisen kahden vuoden ajan väittänyt häneen liittyviä tutkimuksia ja epäilyksiä salajuoneksi, jonka tarkoitus olisi poistaa hänet politiikasta.

Vuosikausia velloneet epäilykset nousivat jälleen otsikoihin huhtikuun lopussa Tshekin poliisin ilmoitettua, että se ehdottaa syytteiden nostamista Babishia vastaan EU-tukiin liittyvässä talousrikosjutussa. Päivää myöhemmin oikeusministeri Jan Knezhinek ilmoitti erostaan ja samana päivänä Babish nimitti uudeksi oikeusministeriksi hänelle lojaalin Marie Beneshovan.

Muutokset hallituksen kokoonpanossa herättivät välitöntä vastarintaa sekä oppositiossa että kansan keskuudessa. Moni pelkää pääministerin vääristävän maan oikeusjärjestelmää. Babish on aiemmin nimittänyt mieleisiään ehdokkaita muun muassa poliisin johtoon.

Mielenosoituksia jo viikoittain

Tämän viikon tiistaina 50 000 ihmistä osoitti mieltään Prahan ydinkeskustassa vyyhdin takia.

Babishia ja hänen hallitustaan vastaan on osoitettu mieltä aiemminkin, mutta nyt mielenosoituksia on järjestetty säännöllisesti viikoittain viimeisen kuukauden ajan. Väkimäärän kasvaessa mielenosoitukset on siirretty vanhasta kaupungista valtavalle Vaclavin aukiolle.

Miljoona hetkeä demokratialle -järjestön järjestämän mielenosoitusten sarjan odotetaan jatkuvan vielä useiden viikkojen ajan. Mielenosoittajat vaativat oikeusministerin eroa ja itsenäisen oikeusjärjestelmän turvaamista.

Toistaiseksi Babish on jättänyt vaatimukset ja mielenosoitukset huomiotta. Ensi viikolla mielenosoituksia järjestetään eri puolilla maata ja kahden viikon jälkeen jälleen Prahassa.

Tällä hetkellä istuvalla pääministerillä on Tshekissä syytesuoja. Mikäli se riisuttaisiin, ja Babish haastettaisiin oikeuteen, hänet voitaisiin tuomita viidestä kymmeneen vuodeksi vankilaan.