Tshekissä uusia rajoituksia koronaviruksen vastaisessa kamppailussa, Serbia ja Slovakia julistivat hätätilan

Tshekissä hallitus tiukensi jo entuudestaan kovia koronavirustoimia. Jo aiemmin maassa on suljettu kauppoja, ravintoloita, pubeja ja koulua sekä kielletty yli 30 ihmisen kokoontumiset.

Pääministeri Andrej Babis kertoi sunnuntaina, että maan kansalaiset saavat ainoastaan käydä töissä, ostoksilla, nähdä perhettään ja lääkäriä, huolehtia lemmikeistään, ostaa polttoainetta ja viettää aikaa luonnossa. Rajoitukset ovat voimassa ensi viikon tiistaihin saakka.

Tshekissä on todettu lähes 300 koronavirustartuntaa. Virus ei ole tiettävästi aiheuttanut maassa vielä yhtään kuolemaa.

Babisin mukaan kaikkien työnantajien tulee antaa työntekijöiden työskennellä etänä. Hän myös kehotti tshekkiläisiä pitämään tapaamiinsa ihmisiin kahden metrin etäisyyden ja käyttämään käteisen sijaan korttia maksuvälineenä.

Jo aiemmin kerrottiin, että Tshekki sulkee rajansa ulkomaalaisilta sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä lähtien. Määräyksen myötä tshekit eivät myöskään saa poistua maasta.

Hätätila koronaviruksen takia

Serbia julisti sunnuntaina hätätilan ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä maassa. Serbia sulki sekä rajansa ulkomaalaisilta että useita julkisia tiloja ja lähetti sotilaita vartioimaan sairaaloita.

Serbian presidentin Aleksandar Vucicin mukaan rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta iäkkäämmät ihmiset voidaan pelastaa. Noin seitsemän miljoonan asukkaan Serbiassa on todettu noin 50 koronavirustartuntaa.

– Huomisesta lähtien ei ole enää koulua, päiväkoteja, yliopistoja, kaikki menee kiinni. Ei harjoituksia, urheilua. Sulkeudumme pelastaaksemme elämämme, pelastaaksemme vanhempamme, presidentti sanoi.

Vucic vetosi yli 65-vuotiaisiin, jotta nämä pysyttelisivät sisätiloissa. Hän osoitti sanojaan myös ulkomaalaisille.

– Sanon ulkomaalaisille: älkää tulko Serbiaan. Paitsi ne kiinalaiset, joita pyydetään tulemaan, heidän lääkärinsä, ihmiset jotka auttavat meitä.

Presidentti on yrittänyt ohjata Serbiaa Euroopan Unioniin, mutta on samalla pitänyt lämpimät välit Kiinaan. Vucicin mukaan Kiinan apu on elintärkeää, koska "Euroopassa ei ole solidaarisuutta".

Koronavirustartunnan kriisipesäkkeistä saapuvat serbialaiset laitetaan 14–28 päivän karanteeniin. Karanteenia rikkovat voivat saada jopa kolmen vuoden vankilatuomion.

Uutistoimisto Reutersin mukaan myös Slovakia julisti hätätilan koronaviruksen vuoksi sunnuntaina. Kaikki kaupat lukuun ottamatta ruokakauppoja, apteekkeja, pankkeja, huoltoasemia ja posteja pysyvät kiinni maanantaiaamusta lähtien. Reutersin mukaan asiasta kertoi pääministeri Peter Pellegrini.

Venezuela jäädytti lennot Euroopasta

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro määräsi maan pääkaupungin Caracasin ja kuusi osavaltiota maanantaista lähtien eristyksiin koronaviruksen vuoksi, kertoo Bloomberg.

– Joko olemme eristyksissä tai pandemia voi traagisesti sekä kivuliaasti hajottaa Venezuelan, Maduro kertoi televisiossa.

Maassa on Bloombergin mukaan havaittu sunnuntain jälkeen yhteensä 17 koronavirustartuntaa. Tiettävästi koronavirus ei ole aiheuttanut maassa kuolemia.

Eristyksiin laitetuissa osavaltioissa työnteko keskeytetään lukuun ottamatta terveydenhuoltoa, ruuantuotantoa, liikennettä, poliisivoimia ja puolustusvoimia.

– Meidän ei pitäisi poistua kodeistamme muuten kuin täyttääksemme välttämättömät tarpeemme, Maduro lisäsi.

Bloombergin mukaan kyseessä ovat yhdet tiukimmista Etelä-Amerikassa koronaviruksen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä.

Venezuela myös jäädytti toistaiseksi lennot Euroopasta, Panamasta, Dominikaanisesta tasavallasta sekä Kolumbiasta.

Lähteenä myös AFP