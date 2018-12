Tuhannet ihmiset protestoivat Unkarissa maan hallitusta vastaan

Unkarissa tuhannet ihmiset ovat protestoineet maan hallitusta vastaan, kertoo muun muassa sanomalehti Washington Post.

Protestit jatkuvat neljättä päivää. Paikallisen kansalaisjärjestön Atlatszon sosiaalisessa mediassa jakaman videon mukaan protestoijia on kokoontunut illan aikana maan yleisradioyhtiön eteen. He ovat huutaneet muun muassa iskulauseita, jossa valtion televisiota syytetään valehtelusta. Atlatszon-järjestön mukaan oppositiopoliitikot ovat pyrkineet rakennukseen sisään voidakseen lukea listan vaatimuksia hallinnolle suorassa televisiolähetyksessä, mutta vaatimuksesta on kieltäydytty.

Mielenosoitukset alkoivat lakialoitteesta, jossa työntekijöiden työaikaa olisi lisätty vuositasolla. Ne ovat kuitenkin laajentuneet viikon aikana laajemmiksi protesteiksi pääministeri Viktor Orbanin halintoa vastaan. Protestoijat ovat muun muassa vastustaneet lakia, joka loisi erillisen tuomioistuimen hallinnollisille asioille, sillä sen katsotaan heikentävän demokratiaa.

Protestoijia mukana kaikilta maan poliittisilta laidoilta. Mukana on esimerkiksi oikeistolaisen Jobbikin mielenosoittajia, ammattiliittojen jäseniä ja oppositiopuolueiden edustajia.

Demokratia heikentynyt jo pitkään

Viktor Orbanin hallinnon on syytetty heikentäneen Unkarin demokratiatilannetta jo pitkään. Esimerkiksi joulukuussa Unkarissa painostuksen alla ollut Keski-Euroopan yliopisto (CEU) päätti siirtää arvostetut tutkinto-ohjelmansa Wieniin ensi vuoden alussa. Myös maan lehdistönvapaus on heikentynyt voimakkaasti.

Poliittisen kehityksensä takia Unkari on ajautunut myös kiistoihin EU:n kanssa.