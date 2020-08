Tuhannet libanonilaiset ovat osoittaneet Beirutissa mieltään hallintoa vastaan – CNN: Räjähteitä valmistava mosambikilaisyhtiö vahvistaa tilanneensa räjähtäneen ammoniumnitraatin

Tuhannet mielenosoittajat ovat protestoineet Libanonin hallitusta vastaan Beirutin keskustassa tänään.

Mielenosoitus on ollut suureksi osaksi suhteellisen rauhallinen, mutta osa mielenosoittajista on heittänyt kiviä ja keppejä poliisia päin, mihin poliisi on vastannut kyynelkaasulla. Osa mielenosoittajista yritti myös pyrkiä kohti parlamenttitaloa.

Beirutin tiistaisesta räjähdyksestä on syytetty hallinnon laiminlyöntejä. Räjähtänyt ammoniumnitraattilasti makasi kaupungin satamassa vuosien ajan huolimatta useista viranomaisten pyynnöistä siirtää se.

Kymmeniä yhä kateissa

Räjähteitä valmistava mosambikilaisyhtiö on vahvistanut, että Libanonin pääkaupungissa Beirutissa räjähtänyt ammoniumnitraatti oli sen tilaamaa. Fabrica de Explosivos Mocambiquen (FEM) edustaja kertoi uutiskanava CNN:lle, että ammoniumnitraattia oli tarkoitus käyttää räjähteiden valmistukseen. Räjähteiden oli määrä mennä kaivosyhtiöiden käyttöön Mosambikissa.

Ammoniumnitraattilasti ei kuitenkaan ikinä päätynyt Mosambikiin, vaan jäi Beirutiin, jonka satamassa sitä pidettiin varastossa yli kuuden vuoden ajan, kunnes se lopulta räjähti tuhoisasti aiemmin tällä viikolla.

Yhtiön edustajan mukaan kyseessä oli kyseisen kemikaalin osalta ainoa FEM:n tilaama lähetys, joka ei koskaan saapunut perille. Hän kommentoi asiaa uutiskanavalle nimettömänä.

– Tämä ei ole yleistä. Tämä ei todellakaan ole yleistä, yhtiön edustaja kertoi ja painotti, että kyse on kuitenkin kokonaisesta aluksesta.

– Ei ole kyse siitä, että jotain olisi hukkunut postissa, kyse on isosta määrästä, hän jatkoi.

CNN:lle puhunut ihminen on ollut FEM:n leivissä vuodesta 2008. Hänen mukaansa tuona aikana ei ole ollut muita tapauksia, joissa ammoniumnitraattilähetys olisi kadonnut.

Mosambikin viranomaiset olivat torstai-iltana kieltäneet tietävänsä mitään ammoniumnitraattia kuljettaneesta laivasta. Viranomaisten mukaan lastin lopullinen kohde ei ollut Mosambik vaan Zimbabwe tai Sambia.

Yli 60 ihmistä on edelleen kateissa tiistaisen räjähdyksen jäljiltä, kertoivat maan terveysministeriön viranomaiset lauantaina. Tällä hetkellä kuolonuhreja tiedetään olevan 154, ja heistä reilut parikymmentä on vielä tunnistamatta.

Eilen terveysministeriöstä kerrottiin, että noin 5 000 räjähdyksessä loukkaantuneesta yli sata on edelleen kriittisessä tilassa.

Paikalliset viranomaiset ovat arvioineet, että räjähdys jätti kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä. YK:n arvion mukaan 100 000 heistä on lapsia. Aineellisia vahinkoja tuli useiden miljardien dollarien edestä.

Lähetystä ei ikinä maksettu

FEM:n edustaja kertoi CNN:lle, että aluksen miehistöä edustavien asianajajien mukaan Beirutiin päätynyt 2 750 tonnin lasti on ollut pieni verrattuna muihin ammoniumnitraatin kaupallisiin toimituksiin.

– Tuo määrä – se on vähemmän kuin mitä me käytämme kuukauden kulutuksessa, hän kertoi.

– Maailmalla on joitain maita, joissa vuosittainen kulutus on yli miljoona tonnia.

FEM oli toiminut ulkopuolisen välittäjän kanssa ammoniumnitraatin saamiseksi Georgiasta Mosambikiin. Edustajan mukaan välikätenä toiminut kauppayhtiö kertoi FEM:lle muutama kuukausi lähetyksen matkaan lähtemisen jälkeen, että aluksen kanssa on ongelma, eikä tilausta toimiteta.

Yhtiön edustajan mukaan FEM oli ollut valmis maksamaan merkittävän summan alkuperäisestä toimituksesta, mutta maksua ei ikinä tehty.

Yhtiö oli tietoinen siitä, että alus oli jäänyt Beirutiin ja siitä, että libanonilaiset viranomaiset olivat sen sittemmin takavarikoineet. CNN:lle puhunut yhtiön edustaja kuitenkin vakuutti, ettei asia ollut mitenkään heidän hallinnassaan.

Hänen mukaansa yhtiö sai tietää osuudestaan tapahtumissa vasta uutisten myötä keskiviikkona, kun kemikaalin kerrottiin olleen aikoinaan matkalla Mosambikiin.

– Kun se tapahtui, tiesimme, että se oli luultavasti meille, hän sanoi.

Georgiasta lähtenyt lasti jäi jumiin Beirutiin

Beirutin räjähdyksen aiheuttanut ammoniumnitraattilasti jäi satamaan, koska ainetta rahdanneen aluksen miehistölle ei maksettu palkkoja eikä varustamolla ollut varaa edes satamamaksuihin, kertoi alusta aikanaan kipparoinut venäläinen merikapteeni aiemmin viikolla tiedotusvälineille.

Kapteeni Boris Prokoshevin mukaan hänen komennossaan purjehtinut Rhosus-alus lähti vuonna 2013 Batumin satamasta Georgiasta kohti Mosambikia lastinaan 2 750 tonnia ammoniumnitraattia, jota yleisimmin käytetään lannoitteena. Ammoniumnitraattia voidaan kuitenkin käyttää myös räjähdysaineiden valmistamiseen.

Prokoshevin mukaan aluksen omisti Kyproksella asuvan venäläisen liikemiehen Igor Gretshuskinin varustamo Teto Shipping .

Kapteeni kertoi, yhtiön ilmoittaneen kuukausia laivassa olon jälkeen, että Rhosusin on poikettava Beirutin satamaan hakemaan lisää rahtia kulujen kattamiseen. Aluksen matka tyssäsi kuitenkin täysin Beirutissa, sillä rahaa satamamaksuihin ei ollut. Miehistö sai tarpeekseen orjatyöstä ja jätti laivan.

Prokoshev on kommentoinut Rhosuksen edesottamuksia Eho Moskvi -radioaseman haastattelussa.

Rhosus jäi satamaan, missä sen lasti siirrettiin lopulta aluksesta satamavarastoon. Muun muassa tulliviranomaiset yrittivät toistuvasti vuosien mittaan saada lastina ollutta ammoniumnitraattia pois satamasta, mutta ketään ei kiinnostanut.

Maailman johtajat keskustelevat hätäavusta sunnuntaina

Maailman johtajien on määrä järjestää sunnuntaina puhelintapaaminen, jossa käsitellään Libanoniin lähetettävän avun organisointia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina paikallista aikaa osallistuvansa puhelinkokoukseen, jonka järjestää Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Kokoukseen ovat osallistumassa paitsi Trump, Macron ja Libanonin johtajat, myös johtajia ympäri maailmaa, Trump kertoi Twitterissä.

– Kaikki haluavat auttaa, hän julisti.

Trump oli myös keskustellut puhelimessa Libanonin presidentin Michel Aounin kanssa. Trump sanoi Twitterissä kertoneensa Aounille, että Libanoniin on matkalla kolme suurta lentokonetta, jotka ovat täynnä terveydenhuollon tarvikkeita, ruokaa ja vettä. Lisäksi paikan päälle on matkalla muun muassa lääkäreitä ja hoitajia.

--

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.