Tuhannet pakenevat Syyrian hallinnon pommituksia

Syyrian kapinallisalueilla yli 12 000 ihmistä on paennut hallinnon pommituksia kolmen päivän aikana. Asiasta kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Järjestön mukaan pommituksia on tehty eteläisessä Daraan maakunnassa.

YK:n humanitaarisen avun toimiston mukaan eilisestä lähtien 2 500 ihmistä on paennut maaseudulla maakunnan itäisellä alueella.

Presidentti Bashar al-Assadin hallinto pyrkii parhaillaan valtaamaan takaisin kapinallisten vallassa olevia osia eteläisestä Syyriasta, joko neuvotteluin tai sotilastoimin. Syyrian hallitusjoukkoja on keskitetty alueelle viime viikkoina. Kapinallisilla on nyt hallussaan noin kaksi kolmannesta Daraasta. Myös äärijärjestö Isisillä on maakunnassa pieni alue vallassaan.