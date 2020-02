Tuhansia ihmisiä eristetty kahdelle risteilyalukselle koronavirustartuntojen takia, Hongkong määräsi Manner-Kiinasta saapuvat karanteeniin

Kahden risteilyaluksen matkustajat ja miehistö ovat joutuneet karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Japanin Jokohamassa eristetyllä Diamond Princess -risteilijällä on noin 3 700 ihmistä, jotka joutuvat jäämään alukselle karanteeniin 14 päiväksi eli viruksen oletetun itämisajan ajaksi.

Aluksella oli ainakin kymmenen tartunnan saanutta ihmistä, jotka on siirretty maihin saamaan hoitoa.

Hongkongin satamassa on eristetty Dream World -alus, joka viime kuussa risteili Kiinasta Vietnamiin. Sen miehistön jäsenistä noin 30:llä on koronatartuntaan viittaavia oireita, kuten kuumetta. Alukselta löydettiin aiemmin kolme varmistettua tartuntaa. Aluksella on 3 600 matkustajaa ja miehistön jäsentä, kertoo South China Morning Post. Alus joutui palaamaan Hongkongiin, kun Taiwan kielsi sitä saapumasta maahan.

Tuoreimpien tietojen mukaan koronavirukseen on kuollut Manner-Kiinassa ainakin 490 ihmistä. Myös todettujen tartuntojen määrä nousee yhä ja on nyt yli 24 500, maan viranomaiset kertovat.

Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

Hongkong määräsi mantereelta tulevat karanteeniin

Kaikki Manner-Kiinasta Hongkongiin saapuvat matkustajat joutuvat kahden viikon karanteeniin koronaviruksen vuoksi, kertoo Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam. Määräys astuu voimaan lauantaista lähtien.

Terveydenhoitohenkilökunta Hongkongissa on lakkoillut viime päivinä, koska hallinto ei ole heidän mielestään estänyt tarpeeksi tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Lakkoilijat ovat vaatineet, että Kiinan ja Hongkongin välinen raja suljetaan kokonaan.

Useat maat ovat kiristäneet valvontaa rajoillaan koronaviruksen vuoksi. Italia kertoi tänään aloittavansa kaikilta kansainvälisiltä lennoilta saapuvien matkustajien tarkistuksen koronaviruksen varalta. Määräys koskee myös Euroopasta saapuvia lentoja.

Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

Amerikkalaisyhtiöt keskeyttivät lennot Hongkongiin

Amerikkalaiset lentoyhtiöt United ja American Airlines ilmoittivat keskeyttävänsä lennot Hongkongiin väliaikaisesti koronaviruksen takia. United ilmoitti, että sen lennot jäävät tauolle ainakin 20. helmikuuta asti, koska matkustajamäärä on romahtanut.

Molemmat yhtiöt ilmoittivat jo aiemmin keskeyttävänsä lennot Manner-Kiinaan. Hongkongissa on todettu 18 koronavirustartuntaa, ja yksi ihminen on kuollut.

Yhdysvallat on tiistaina evakuoinut yli 300 ihmistä kahdella lennolla Kiinan Wuhanista. Evakuoitujen määrä on ulkoministeriön mukaan noussut jo yli 500:n. Tarkoitus on järjestää vielä ainakin yksi evakuointilento torstaina.

Koronaviruksen takia evakuoidut on määrätty pakolliseen karanteeniin. Näin tiukkoihin toimiin ei hallitus ole ryhtynyt sitten 1960-luvun.

Yhdysvallat kehotti viime viikolla kansalaisiaan pyrkimään pois Kiinasta kaupallisilla lennoilla. Yhdysvalloissa on todettu 11 koronavirustartuntaa.

Lentoyhtiö pyytää koko henkilöstöä jäämään palkattomalle lomalle

Hongkongin suurin lentoyhtiö Cathay Pacific on pyytänyt 27 000:ta henkilöstönsä jäsentä ottamaan kolme viikkoa palkatonta vapaata uuden koronaviruksen takia. Toimitusjohtaja Augustus Tang pyysi videoviestissä kaikkia yhtiön työntekijöitä osallistumaan.

Lentoyhtiön talous on jo valmiiksi ollut heikoissa kantimissa Hongkongin mielenosoitusten takia. Tang sanoi, että tilanne on vähintään yhtä vaikea kuin finanssikriisin aikana vuonna 2009.

– Me emme tiedä, kuinka kauan tämä kestää. Tässä epävarmassa tilanteessa on kassamme suojeleminen avain yhtiömme suojelemiseen, Tang sanoi.

Kiinalaisen uudenvuoden aika on yleensä Aasiassa toimiville lentoyhtiöille erityisen tuottoisaa aikaa, sillä ihmiset matkustavat silloin ahkerasti. Tänä vuonna kausi on mennyt koronaviruksen takia koko matkailualalla täysin penkin alle.

WHO ei suosita matkustusrajoituksia

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kiinan massiiviset eristystoimet antavat toiveita viruksen leviämisen rajoittamisesta – nousevista tartuntaluvuista huolimatta. Järjestö julisti viime viikolla viruksen kansainväliseksi terveysuhaksi, mutta kertoi tiistaina, ettei määrittele koronavirusta tällä hetkellä pandemiaksi. Pandemia tarkoittaa koko maapallolle levinnyttä tautia.

WHO ei ole myöskään suosittanut matkustusrajoituksia. Niitä ovat sen sijaan asettaneet omatoimisesti useat valtiot. Tartunnoista "99 prosenttia" on todettu Manner-Kiinassa, muistutti WHO:n edustaja tiistaina.