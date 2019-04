Yhdysvalloissa on tilastoitu tänä vuonna enemmän tuhkarokkotapauksia kuin kertaakaan 2000-luvulla. Maan tautiviranomaisten mukaan tänä vuonna on tilastoitu 695 tuhkarokkotartuntaa.

Tuhkarokko julistettiin vuonna 2000 hävitetyksi Yhdysvalloista. Se on kuitenkin tehnyt viime vuosina paluuta. 2000-luvun piikki oli tätä ennen vuosi 2014, jolloin tilastoitiin 667 tapausta. Koska nyt eletään vasta huhtikuuta, tulee tämän vuoden luvusta todennäköisesti vielä selvästi suurempi.

Viranomaisten mukaan tämän vuoden suuri lukumäärä johtuu pääasiassa muutamasta suuresta epidemiasta, yhdestä Washingtonin osavaltiossa ja kahdesta New Yorkissa.

Tuhkarokkoa on saapunut Yhdysvaltoihin Israelista ja Ukrainasta. Tautia kantaneet henkilöt ovat tartuttaneet sen yhdysvaltalaisiin, joita ei ole rokotettu. Tuhkarokkoepidemiat ovat Yhdysvalloissa painottuneet paikkakunnille, jossa rokotuskattavuus on ollut tavallista heikompi.

– Merkittävä tekijä New Yorkin epidemioiden syntymisessä oli yhteisöissä levinnyt väärä tieto rokotteen turvallisuudesta, tautiviranomainen CDC sanoi.

Rokotusvastaisuus on ollut suurin syy tuhkarokkotapausten lisääntymiseen viime vuosina länsimaissa.

Tuhkarokko on herkästi tarttuva ja tarttuu helposti esimerkiksi huoneilman kautta.

Unicef: Tapauksien määrä kasvussa maailmanlaajuisesti

Maailmanlaajuisestikin tapausten määrä on kasvussa. Unicefin mukaan vahvistettuja tapauksia oli tammi-maaliskuussa 110 000, mikä on nelinkertainen määrä viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.

Unicefin mukaan maailmassa on lähes 170 miljoonaa alle 10-vuotiasta, joita ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Tilanne on pahin kehitysmaissa, mutta myös esimerkiksi Yhdysvalloissa on 2,5 miljoonaa ja Britanniassa 500 000 rokottamatonta alle 10-vuotiasta.

Unicef muistuttaa, että vaikka jossakin maassa maanlaajuinen rokotekattavuus olisi korkealla tasolla, voi maasta löytyä yksittäisiä alueita, joilla kattavuus on heikko. Ja kun tuhkarokkovirus päätyy näille alueille, leviää se todella nopeasti.