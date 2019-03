"Tuho on valtava", kertoo suomalainen avustustyöntekijä – Mosambikissa tulvavedet uhkaavat satojatuhansia ihmisiä hirmumyrskyn jäljiltä

Mosambikissa yli 500 000 asukkaan Beirassa puhelinyhteydet ja sähköverkko ovat edelleen nurin trooppisen hirmumyrskyn jäljiltä, kertoo STT:lle kaupungissa oleva Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Caroline Haga. Hän toimii viestintädelegaattina kansainvälisen Punaisen Ristin ryhmässä.

Kaupunki on kärsinyt mittavia vahinkoja myrskyssä, ja sitä seuranneet tulvat uhkaavat laajoja alueita myös maaseudulla.

– Tilanne on aika kamala. Syklonin aiheuttama tuho on valtava, ja tuhannet ovat jääneet kodittomiksi. Sykloni on mennyt yli, mutta Zimbabwen ja Malawin puolelle sataneet sateet valuvat nyt tänne ja joet ovat tulvineet. Vettä on syöksynyt maaseutualueelle, ja joissain kohdissa veden taso on useita metrejä. Ihmisiä on loukussa puissa ja katoilla, Haga kertoo.

Yli tuhannen ihmisen pelätään kuolleen viime viikolla Mosambikiin iskeneen hirmumyrsky Idain vuoksi, ja myrskyn jäljiltä nousseet tulvavedet uhkaavat satojatuhansia ihmisiä.

Hagan mukaan on vaikea sanoa tässä vaiheessa, montaako ihmistä syklonin jälkituhot ja tulvat kaiken kaikkiaan uhkaavat. Hagan mukaan Mosambikin viranomaiset arvioivat, että yksin tulviminen uhkaa tällä hetkellä noin 400 000:ta ihmistä.

– Sen päälle ovat vielä syklonin kodittomaksi jättäneet. Olemme tehneet yhteistyötä Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan kanssa, jotta voisimme satelliittikuvien avulla selvittää apua tarvitsevien määrää.

Historiallinen hirmumyrsky

Hirmumyrskyn tuhoja on kuvattu Mosambikin historian pahimmaksi luonnonkatastrofiksi. YK:n mukaan kyseessä saattaa olla jopa koko eteläisen pallonpuoliskon historian pahin sään aiheuttama katastrofi, kertoo Guardian.

Maata piinaava tulvatilanne tuskin on helpottamassa, sillä lisää sateita on ennustettu lähipäiviksi.

Yli 500 000 asukkaan Beirassa sekä sähköt että puhelinlinjat ovat edelleen poikki, kertoo WhatsApp-puhelun kautta STT:lle puhunut Haga.

Kaupungin rakennuksien kärsimät tuhot vaihtelevat alueittain. Osa on Hagan mukaan selvinnyt tuhoista ehjinä, mutta osa on kärsinyt huomattavia vahinkoja. Kadut ovat laajalti tukossa eikä kaupunkiin pääse vielä teitä pitkin. Haga kollegoineen saapui loppumatkan paikalle ilmateitse helikopterilla.

– Tulimme arvioimaan tilanteen vakavuutta. Tarkoituksena on nyt turvata majoitus ja hygienia ihmisille, Haga kertoo.

Hänen mukaansa kaupunkiin on perustettu 18 väliaikaista suojaa, joissa on tuhansia kodittomaksi jääneitä ihmisiä.